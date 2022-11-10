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小黃為趕深夜排班「路中無敵大迴轉」　20歲騎士撞上重傷吐血昏迷

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士重傷倒地。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區10日凌晨2時許，一輛計程車在民生東路一段從外線車道跨越雙黃線，直接違規大迴轉，造成同向一輛機車閃避不及高速撞上，騎士重傷倒地，口吐鮮血意識模糊，手臂還被車輪輾過。警消到場協助傷者送醫，經急救後暫無生命危險。警方已在現場拍照採證，確切事故原因有待調查釐清。

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場協助傷者送醫，警方則在現場拍照採證並進行交管。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，陳姓（48歲）運將事發時由西往東行駛於民生東路外線車道，為了趕去排班，直接從外線車道跨越雙黃線違規迴轉，造成同向的李姓（20歲）騎士閃避不及，高速撞擊計程車的左側車身，李男當場重傷倒地，口中吐出鮮血意識模糊，手臂還被計程車輾過。

目擊民眾說，當時聽到一聲巨大撞擊聲，出來查看發現一名機車騎士躺在地上，一動也不動。警消獲報到場，在後方進行交管，並通知警消協助李男送往馬偕醫院急救，其到院時意識模糊，經急救後已恢復意識，暫無生命危險。

▲▼計程車為了趕排班，在馬路上無敵大迴轉，造成機車閃避不及撞上，騎士送醫意識模糊。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車左後方車窗破裂。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場拍照採證，經酒測排除陳男酒駕，而李男則有待後續抽血檢驗。警方已調閱附近監視器畫面，確切事故原因及肇事責任，有待後續調查釐清。

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