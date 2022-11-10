鋪路工人遭壓路機「來回輾」　他腦漿四濺慘死！奪命36秒畫面曝

記者崔子柔／綜合報導
烏干達姆巴萊近日一名鋪路工人遭壓路機輾壓，腦漿四處噴發幾乎全身被壓扁，姆巴萊副議長馬格博（Magambo abdallah）將事發影片公開，引起眾人哀悼。
影片中可見，該名Dotts Services的工人在指揮鋪路，但壓路機駕駛似乎未察覺後方有人，直接倒車輾過該名工人。
▲工人遭輾過。（圖／翻攝自推特）
壓路機駕駛發現輾過突起物後，又將車輛向前開，等於再度輾過該名工人。死者的安全帽在他倒下時就從頭部掉落，他被輾過後腦漿四散，一旁的路人都嚇得驚慌逃跑。
▲工人幾乎全身被壓扁。（圖／翻攝自推特）
馬格博8日發文對此哀悼，「今天在市場街路發生驚人的死亡事故，對於亡者的損失我們深感傷痛，我要為你的家人祈求力量、平靜與安慰。」
I am devastated by the loss of Dotts Services worker who died in an accident today at Market street Road by one of their road equipment which knocked & killed him on site. Your loss deeply saddens us & I pray for strength, Peace and Comfort to your family. MHSRIP!@MoWT_Uganda pic.twitter.com/yQBIGES0Hj— Magambo abdallah (@abdallahmaga) November 7, 2022
讀者迴響