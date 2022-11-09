前國安會主管之子涉吸金30億　檢調2度約談釐清犯罪分工

記者劉昌松／台北報導

前國安會會計室主任儲國衡的兒子、百富資本控股公司儲開軒，涉嫌在過去6年間，在台販售未經核准的2檔澳洲基金，吸金30億元，台北地檢署5月間首度指揮調查局發動搜索，當時儲姓父子都被約談到案，分別被依《證券投資信託及顧問法》等罪嫌交保候傳，專案小組認為全案涉及的犯罪金額與手法有待釐清，9日再次約談儲開軒等8人到案。

▲百富公司違法販售境外基金案，負責人儲開軒遭2度約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，儲開軒涉嫌從2016年5月間開始，在台灣銷售由澳洲公司發行的「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，由業務員以保證還本，且年息6.5%到12%不等話術，對外招攬投資，6年來吸引到約30億元的投資款，儲男和父親大發利市，名下擁有多處不動產，儲開軒還曾在臉書上高調秀出瑪莎拉蒂炫富。

▲儲開軒的父親儲國衡曾任國安會會計主任，先前被檢察官諭令200萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

不過由於這2檔境外基金未經主管機關核准，儲男父子等人涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，檢察官5月12日指揮調查局台北市調處發動首波偵查行動，當時儲開軒和公職退休的父親儲國衡，各被檢察官諭令以300萬元、200萬元交保候傳。

專案小組為了確認清百富資本控股公司的內部分工，以及違法吸金規模、金流等疑點，9日展開第2波行動，約談儲開軒以及公司秘書、業務人員等，共8名涉案嫌疑人到案，協助釐清案情。