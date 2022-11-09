口罩鬆綁分階段實施　王必勝：第二階段正面表列「必戴」場所

▲指揮中心指揮官王必勝11/9出席國軍退除役官兵輔導委員會北區醫療及安養機構優良醫師表揚大會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

南韓9/26口罩鬆綁後，單日病例數就從1萬多例飆到6萬多例，指揮中心規劃戶外口罩鬆綁11月上路，被問及是否擔心步入南韓後塵？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，口罩放鬆對於疫情蔓延還是有一定程度影響，因此會採分段實施，第一階段先從戶外鬆綁開始，第二階段則是採「正面表列」方式，指定部分場所必須佩戴口罩。

王必勝今（9）日上午出席台北榮總111年醫師慶祝大會，會前接受媒體堵訪時，被問及新北耶誕城將於周五開幕，屆時時是否可無「罩」參與？對此，王必勝並未正面回答，僅表示第一階段調整方向分室內、室外，還有些細節會規劃清楚，但11月一定會實施。

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王必勝會後再次接受媒體堵訪，透露更多口罩鬆綁細節，他表示，南韓疫情飆升未必與口罩鬆綁有關，可能還有其他因素存在，但不可否認口罩比較放鬆後，對於疫情還是有一定程度影響，因此會採分階段實施，先讓大家有感，如果不錯的話再往下一階段開放。

指揮中心7、8月後就陸續鬆綁各項措施，以邁向正常化生活為目標，王必勝表示，目前評估第二階段一定要戴的場所包括醫療院所、長照、密閉大眾交通運輸內，會朝這類方向會規劃，但很難預料何時會上路。

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