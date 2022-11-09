美商賀寶芙深耕台灣27年　北中南逾五千名健康事業會員與偏鄉學童齊聚歡慶

▲賀寶芙在台深耕27年，本次北中南周年慶活動集結超過五千名健康事業會員齊聚歡慶。（圖／資料照片，下同）

生活中心／綜合報導

美商賀寶芙長期深耕台灣，不僅關注國人營養問題，也積極倡導健康活躍的生活型態，改變許多台灣人的生活。今年適逢在台第27週年，北中南分別舉辦三場大型周年慶活動，邀請逾五千名健康事業會員共襄盛舉，首先登場的是麗寶樂園舉辦的中部周年慶，遊樂場的歡樂氣氛更加烘托慶祝的氛圍，與會者的活力與歡笑呼應並驗證了賀寶芙持續推廣的健康活躍生活理念；南部活動則在淨園舉辦，以野餐形式和健康事業會員們共同歡慶周年，白晝至夜晚不停歇的多元活動，更展現了健康事業會員的多采風貌。北部周年慶以「為營養而戰」主題，選於塵囂中的綠洲、自然清新的新莊運動公園舉辦，邀請所有與會者通過趣味闖關活動，以充滿活力的形式歡慶周年，再次呼應健康活躍生活的理念。

過去多年，賀寶芙致力回饋社會，長期投入公益活動與環保工作，今年周年慶活動特別邀請長期支持的苗栗梅園、高雄杉林、花蓮富源國小學童一同歡慶，活動中也安排「Simply Recycle簡單回收挑戰賽」頒獎儀式，表彰支持環保工作的健康事業會員，在歡慶重要里程碑的同時，再次宣示賀寶芙繼續投入慈善、環保工作的決心，號召更多健康事業會員繼續支持與響應。

看不見的角落點亮希望！長期關注偏鄉兒童營養 賀寶芙之家兒童暖心團聚

▲高雄杉林國小學童共襄盛舉，在南部週年慶上現場表演連續多年獲獎的鼓術與舞獅，演出魅力風靡全場。

過去賀寶芙慈善基金會致力改善弱勢兒童的營養，目前在台灣有三間賀寶芙之家，分別為苗栗梅園國小、高雄杉林國小及花蓮富源國小，除了贊助兒童營養奶昔，為小朋友提供營養教育，也補助校園餐廚相關建設與營運費用。適逢27周年慶，賀寶芙特別邀請賀寶芙之家的偏鄉孩童共同參與盛會，感受活動歡慶氣息，讓愛與關懷超越城鄉差距，一起度過不一樣的慶生活動。

▲中部周年慶募得8萬8千元善款，將用以支持孩童的營養。

本次中部周年活動邀請到苗栗梅園國小一同前往麗寶樂園同樂，現場活動募得台幣88,000元，未來將用以支持偏鄉小朋友營養補充，而這也是疫情後小朋友們第一次出遠門，令孩子們直呼開心難忘；南部周年活動則選在高雄淨園農場舉辦，連續多年在民族體育競賽獲獎的高雄杉林國小學童，也特別在開場時表演鼓術及舞獅，精湛的演出魅力徹底風靡全場；於新莊運動公園舉辦的北部周年慶活動，則邀請富源國小學童參與，更特別安排台北二日遊行程，除了照顧孩子們的營養，也豐富孩子們的生活，成為孩子們快樂、健康成長的助力。

Simply Recycle簡單回收挑戰賽 付諸行動讓Go Green理念成為日常

▲北部周年慶活動邀請富源國小學童參與，讓小朋友的生活更豐富多彩。

除此之外，賀寶芙一直以來秉持「善盡滋養民眾與地球之責」的企業理念，長期積極關注環保議題，近年更推動減塑有成。今年6~8月期間，賀寶芙於亞太14個市場共同舉行Simply Recycle簡單回收挑戰賽，鼓勵健康事業會員參加空罐回收活動，響應環保。參賽者或組各自達標後、由賀寶芙與合作的NGO夥伴代為種下一棵樹。本活動最終共種下1,421棵樹木，而台灣賀寶芙表現突出，在亞太中參與度最高，NGO將為台灣種下388棵樹、佔總數近三成，展現台灣人對環保的高度重視。在賀寶芙27週年活動上，也特別安排「Simply Recycle簡單回收挑戰賽」頒獎儀式，表彰Simply Recycle個人與團體組前三名，鼓勵健康事業會員擴散正向影響力、落實行動，種下環保意識。

▲美商賀寶芙深耕台灣27年，關注國人營養問題，也積極倡導健康活躍的生活型態。

深耕台灣營養27年 賀寶芙獲業界肯定

多年來賀寶芙不僅致力改善人們健康與營養習慣，身為耕耘全球95個市場的全球性營養品牌，更積極落實環保與公益行動。在Euromonitor 2022年消費保健報告中，賀寶芙更獲得「全球第一大體重管理及健康品牌」和「全球第一大活躍生活方式營養品牌」等肯定，未來也將持續運用營養專業回饋社會，以行動落實理念，實現正面影響力。