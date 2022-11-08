謝龍介陣營批台南投資環境差　黃偉哲競辦：那你為何加碼不動產？

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

瑞典家具零售企業IKEA（宜家家居）進駐嘉義讓台南成為6都之中「唯一沒有IKEA的城市」，不僅有許多台南人感到失望，也成為台南市長選戰攻防議題。國民黨市長候選人謝龍介陣營日昨批評，黃偉哲沒有能力打造良好的廠商投資環境，糟蹋了台南市，不配當市長，黃偉哲團隊8日回擊，如果投資環境不好，投資眼光一向精準的謝龍介，為何近4年會加碼投資南市19筆不動產？

對於謝龍介陣營日昨點名大億麗緻熄燈、IKEA跳過台南落腳嘉義等重大經濟事件，是台南市的警訊，批判台南的投資環境不佳，控黃偉哲不配當台南市長。

黃偉哲發言人李退之今天表示，4年來，市府團隊創造了良好的投資環境，吸引一兆八千億投資、創造3萬個就業機會，包括三井Outlet昨天甫宣布加碼投資台南。

李退之還反問，如果台南市的投資環境不好，一向投資眼光精準、身價高達44筆不動產的謝龍介夫婦，怎麼會在近4年大幅增加19筆的不動產？手筆之大、財富之鉅，堪稱縣市長候選人當中的「地王」，謝龍介要賺又要嫌，恐怕社會觀感不好。

李退之指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安正處於涉嫌貪腐風暴，之前宣稱要和民眾黨聯盟的謝龍介，此刻是要繼續與涉嫌貪腐者聯盟？還是立即切割？請謝龍介向市民說明清楚。

▼謝龍介財產申報顯示，夫婦倆名下持有包括土地及建物共44筆不動產。（圖／監察院提供）