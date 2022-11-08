台南Josh表情無神「突提到Amber」　萬人看傻：真的太狠了

▲舊家賣掉了，新屋主赫見門上還被寫了2個字。（圖／翻攝自Instagram／台南Josh）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「台南Josh」今年1月被Amber家暴，新婚房留下「死媽寶^U^」的字跡，引發關注。如今揮別婚姻與舊家，台南Josh卻突然在臉書提到前妻Amber的名字，真相曝光後，引發大批網友笑虧「無法離開『amber』的男人」、「你的人生不能沒有Amber」。

台南Josh與Amber在去（2021）年7月登記結婚，不料今年1月發生女方怒打男方的家醜，兩人在5月中簽字離婚，接著在10月賣掉「死媽寶^U^」的新婚房。不過新屋主入住後，還一度驚見恐怖彩蛋，就是房門後面出現「死了」紅色字跡，台南Josh也趕緊在IG致歉，「只能說抱歉了，之前整理房子的時候沒檢查到。」

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如今揮別婚姻陰霾，台南Josh也一度傳出緋聞，他開著奧迪載前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔，在車上手比愛心，兩人還約會看球賽，正當眾人期待「新國師嫂」能趕緊上位時，台南Josh近日卻突然在粉專提到敏感名字「Amber」，接著一臉無神捧著一箱物品，引發萬名粉絲朝聖一窺真相。

▲台南Josh被拍到跟梔梔約會。（圖／翻攝自Instagram／台南Josh、梔梔）



原來是台南Josh接的新業配，他坦言，「這台Amber雲端儲存裝置，雖然對我來說名字有點微妙，但是它可以保護我的照片跟影片！」

尷尬真相曝光後，引發網友紛紛笑虧，「它會罵你媽寶嗎」、「會不會自燃毀壞家裡啊」、「從哪裡摔倒，從哪裡爬起來」、「殺人還要誅心」、「我以為這個名字是在開玩笑」、「從Amber搞砸的地方，再從『amber』那裡站起來是件不簡單的事」、「這個男人真的太狠了，消費自己完全不手軟」、「梔：不是說我們家不能在出現關於『amber』的東西嗎」、「『amber』可以實質的掌控Josh的電腦跟手機檔案了」。

▼台南Josh捧著名叫「amber」的3C科技產品。（圖／翻攝自台南Josh粉專）

