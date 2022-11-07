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萬華男酒駕拒檢「亡命3公里」還撞警　遭開12槍還擊被逮

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將李男攔下，並將他上銬逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區7日凌晨0時許，一名男子酒後開車行經貴陽街、西昌街口，行跡可疑被警方發現準備攔下盤查，男子不但拒檢逃逸，甚至一度加速衝撞警方，警員見狀立即開槍制止，一口氣打光12發彈匣。警方最終追到新北市三重，在成功路將他攔下，經酒測其數值高達0.5mg/l，全案將依公共危險、妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，李姓男子（52歲）事發時開著黑色廂型車行經萬華貴陽街、西昌街口，被巡邏警員發現形跡可疑，上前盤查時李男拒檢逃逸。警方見狀鳴笛追上，同時通知線上警力支援。警方一度在環河南路一段將他攔下，但李男不但不配合下車，竟當街高速衝撞，造成一名警員右小腿擦傷，一旁警員見狀立即拔槍制止，共開12發子彈清光1個彈匣。

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方用警車前後包夾，成功攔下李男。（圖／記者游宗樺翻攝）

李男最後駕車逃到新北市三重成功路三段，被優勢警力攔下，李男卻仍不死心往前衝撞警車，最後被警車前後包夾就逮，其中一輛警車車頭受損，安全氣囊爆開。李男被警員拉下車上銬逮捕，經搜車車上並未有違禁品，其吹氣酒精濃度高達0.5mg/l，全案將依公共危險、妨害公務罪嫌移送台北地檢偵辦。

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼李男酒駕拒檢還衝撞警方，被警方開12開制止。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲一名警員遭李男衝撞，右小腿擦傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

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