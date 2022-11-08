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15歲少年「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結

▲▼15歲少年把「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結。（圖／醫學期刊網站Science Direct）

▲醫生發現傳輸線在少年的陰莖內打結。（圖／醫學期刊網站Science Direct）

記者王佩翊／編譯

英國一名15歲的少年疑似因為特殊性癖，竟將USB傳輸線塞進自己的陰莖，呈現兩端插孔在尿道口外、傳輸線卻以打結形式卡在陰莖內的狀態，少年最終因為疼痛不已而前往醫院就醫。醫師雖嘗試取出傳輸線，卻因傳輸線在陰莖內打結而失敗，最後只能切開生殖器與肛門間的部分，從下方接觸電線，才成功取出異物。

根據《每日星報》報導，英國一名15歲的少年日前異想天開地進行一個奇特的「性實驗」，他將一條USB傳輸線塞進自己的陰莖內，企圖藉此測量生殖器的「內部構造」與長度，沒想到卻發現自己無法將傳輸線拔出來，連忙跑到醫院尋求醫師協助。

醫師第一時間曾試圖將金屬製的空心管從尿道口塞進少年的陰莖，製造空隙後，再將傳輸線拉出來，沒想到卻失敗了。醫護人員發現，傳輸線在少年的生殖器內打結，因此根本無法靠細長的管子疏通並拔出。醫療團隊表示，傳輸線的兩端皆在尿道口外，但中間的部分卻是打結狀態。

▲▼15歲少年把「USB線插進陰莖」自測大小！　充電線在GG內大打結。（圖／醫學期刊網站Science Direct）

▲醫師最後將打結部分剪開，才順利取出。（圖／醫學期刊網站Science Direct）

儘管第一次的嘗試失敗，但醫療團隊仍不放棄，他們最後嘗試切開從少年陰莖到肛門中間的部分，並從後方接觸傳輸線，再將其取出。醫師表示，該名患者是一名健康的青少年，並沒有精神病史，而這樣的行為則是為了滿足「性實驗與性需求」，同時也不排除少年有潛在的精神障礙。

醫師與家長交談後才發現，少年早非第一次使用手機傳輸線來進行「性實驗」，並測量自己的生殖器大小，不過卻是第一次發生這麼嚴重的後果。

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