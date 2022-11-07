新北耶誕城成選舉攻防戰！他提出「智慧活動」新概念

▲ 新北市議員候選人廖裕德提出新主張 。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

一年一度的新北耶誕城即將在11月11日正式開跑，據新北市政府觀旅局預估，平日一天來參加活動的民眾將超過10萬人次以上，假日更可能超過15萬人次以上，大量人、車聚集市民廣場活動現場附近，造成交通壅塞，也產生公共安全與治安問題的疑慮，使得板橋居民對舉辦新北耶誕城活動持支持與反對兩種嚴重對立的態度，情況陷入僵局。板橋區新北市議員候選人廖裕德為求化解僵局，率先提出「智慧活動」新概念。

廖裕德指出，「為新北利用數位科技，打造先進智慧城」是他這次參選新北市議員提出的七大主張之一，而新北市政府在「Global Summit 2022」全球高峰會中，勇奪全球第一智慧城市首獎，證明新北市絕對是國際頂尖的智慧城市。廖裕德認為，所謂「智慧城市」就是利用數位科技，在無縫技術的支持下，打造更安全、更舒適、更可持續發展的智能系統，讓更多人民能夠過上有意義和充實的生活，為所有人提供令人興奮的機會，「我們可以為自己創造超出我們想像的可能性城市」。

廖裕德表示，「智慧活動」的新概念就是要結合數位科技，建制一套完整的活動即時資訊系統，隨時掌控現場狀況，並提供給民眾查詢、運用。他說，新北耶誕城活動為期53天，必須動用大批警察、醫療人員、義交、志工及現場工作人員，一起來維持現場秩序。

目前市府各相關單位都依各自職掌，提供相關資訊供工作人員參考，但缺乏系統整合，導致資訊傳達、查詢不易，很難發揮即時掌控的功能。建制一套完整的活動即時資訊系統，包括：提供現場及附近捷運、火車站等大眾運輸的人流及交通狀況和附近停車場的停車空位等資訊，控制活動現場民眾進出及選擇前往會場的交通工具。

同時，可以利用無人機及其他先進的數位科技設備，讓警方隨時掌控現場的人潮分布情形，甚至是民眾糾紛、小偷行竊等治安狀況；並將現場急救及醫療站等資訊一併列入，全部整合在一個APP裡面，不僅工作人員可以用，並提供民眾也可以透過手機隨時查詢到現場的各種資訊。

廖裕德表示，新北市既然得到全球排名第一智慧城市的榮耀，舉辦任何大型活動，都應該定位為「智慧活動」，這是理所當然的事。而這套APP以台灣目前的科技水準，要製作這個APP絕對沒有問題，同時未來還可以申請專利，運用在全世界各地的大型活動上，新北市可以在「智慧活動」方面領跑全世界各大城市。

廖裕德強調，現代科技日新月異，城市管理加入數位科技，不僅可以大量減少人力、物力的支出，並對類似南韓梨泰院這種不幸事故，防範於未然，同時創造更多生活的便利性與安全性，讓我們市民參加類似新北耶誕城這種大型活動，可以「快快樂樂出門，平平安安回家」。