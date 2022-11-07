推特25歲員工PO文「剛被解雇了」　他1張照卻意外爆紅吸5萬人點讚

▲印度25歲男子被推特裁員，但他這張燦笑照卻意外爆紅，被轉發至各個網路社交媒體。（圖／翻攝自推特@yashagarwalm）

記者張寧倢／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon musk）完成收購推特後大刀闊斧裁員，對象不僅公司高級主管，也傳出將裁撤50%的基層員工。25歲的印度員工亞什（Yash Agarwal）就是其中一人，他在個人推特帳號發文宣布「剛被解雇了」，但他樂觀性的態度意外讓這篇推文爆紅，吸引逾5萬人按讚。

根據「Times Now」等印度媒體報導，25歲的印度青年亞什曾擔任推特（Twitter）印度與南亞地區的公共政策助理，近日卻推文宣布他「剛被解雇」。不過，發文內容卻不是在抱怨丟了工作，更多的是他想藉此表達對這份工作的熱愛。

▲亞什面對被裁員的樂觀態度讓網友們都感到驚訝又佩服。（圖／翻攝自推特@yashagarwalm）

亞什PO文表示，「能成為這個團隊和這種企業文化的一份子，絕對是一種榮譽和最大的榮幸。」文末標註2個話題標籤「#愛你待過的公司」和「#愛推特」。另外，亞什還附上一張燦笑照，他雙手拿著的抱枕和身上T恤都印著推特的小鳥圖案商標。

亞什樂觀的態度讓這篇推文迅速爆紅，網友紛紛留言大讚「從來沒看過失業有關的推文能如此充滿活力和熱情。祝你一帆風順，你會得到很棒的工作機會」、「朋友，你是天生的贏家」、「哇嗚，老兄，誰來給他個工作吧！」、「這種積極的人生觀很少見。願你在所選擇的每一件事情上都獲得無比的成功與幸福」。

推文不僅超過5.4萬人按讚，似乎還被分享到中國的網路社群上。大陸環球時報評論員胡錫進也在推特轉發亞什的推文說，「你的照片和推文被發佈在中國社交媒體上，許多中國人很欣賞你樂觀積極的生活態度。而我是他們中的一員。」

▼時常評論時事的中國《環球時報》前總編輯胡錫進也轉推了亞什的燦笑照。（圖／翻攝自推特@yashagarwalm）

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