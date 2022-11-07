烏東路旁「整排俄兵墳堆」慘況曝！　500動員兵上前線5天全陣亡

▲ 陣亡俄兵被埋在盧甘斯克路邊。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯獨立媒體披露，俄軍在烏克蘭東部盧甘斯克州一支兵營派往前線僅5天就全軍覆沒，恐怕有逾500人陣亡，全都是因動員令被徵召的預備役軍人。近來也有一段震撼畫面在網路瘋傳，據稱是在戰爭中陣亡的俄兵墳墓，在盧甘斯克路邊綿延數公里，可見戰火的慘痛代價。

《時事通信社》報導，俄國多家獨立媒體指出，在普丁單方面併吞的盧甘斯克州，因部分動員令被徵召參戰的一支預備役兵營截至6日幾乎全軍覆沒，很可能有逾500人陣亡。

根據生還者及親屬說法，這支兵營由俄國中部沃羅涅日州預備役軍人組成，1日作為「領土防衛隊」抵達前線15公里處，午夜部署前線。士兵被要求挖戰壕，鏟子卻嚴重不足，必須30人共用一把，因此只能徒手挖掘。

白俄媒體NEXTA日前也曝光一段影片，可見拍攝者在行駛中的車上，沿途拍下路邊插滿十字架的墳墓，有些插上俄國國旗，有些還掛上死者照片。車子以緩慢速度前進近1分鐘，墳墓仍不見盡頭。

NEXTA指出，這段影片攝於普丁從入侵者手中解放的盧甘斯克。據稱墓中全是陣亡的俄兵，目測綿延數公里，但尚不清楚是何時拍攝。

此前，俄國6月宣布解放盧甘斯克97%地區，距離完全佔領烏東工業中心地帶煤礦及工廠的目標更近一步。但本周稍早有消息傳出，部署盧甘斯克的第252摩托化步兵旅39名士兵棄守前線，要求回到俄國。一名消息人士披露，他們被指揮官拋棄，連日躲避砲擊，有人喪命有人重傷，已經耗盡補給和彈藥，「他們找到什麼就吃什麼，喝水漥裡的水。他們什麼都沒拿到，只是被丟去送死的。」

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