　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友無助表示，意外發現男友和別人約了「群戰」，參加者總共6男1女，而且男友已經匯款，讓她大受打擊到失眠，不知道該怎麼辦。其他網友看完她的文章，紛紛留言勸分手，「這可能帶著病回來，馬上放生吧」、「這一定不是第一次，也不會是最後一次」。

▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO發現男友要去參加「多人運動」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，5日意外發現男友和別人相約去「群戰」，參加者總共6男1女，她是在男友的訊息中看到的，「已匯款給對方，約好時間、地點了」，讓她一度大受打擊到失眠，不知道該怎麼處理這件事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起其他網友留言熱議，大家紛紛勸原PO趕緊分手，「真的要好好思考了，居然會去約那種群戰，一句話『有一就有二』，自己好好想想」、「注意性病傳播」、「這可能帶著病回來，馬上放生吧」、「這種還是放生好了，這一定不是第一次，也不會是最後一次，會參加這種群戰的，一定之前就玩過其他的，而且這是個性的關係，會一直約」。

也有部分網友緩頰道，如果原PO還想給男友機會，可以試著和男友約在同一天碰面，看對方如何回答，再決定後續是否要分手。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／台漁船海上冒大火！　大陸漁船救起48名台籍船員
周天成被誤判丟冠！　賽事官方回應了
LIVE／高虹安偕男友律師現身　親上火線反擊
鹹豬手遭諷「偷情指揮中心」　衛福部長動怒反問一句話
快訊／270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明曝光
炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌
裁判認了誤判！周天成被黑掉丟冠　官方還鎖抗議留言
永和炸物店報警抓唐寶寶　警方完整回應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

國1汐止南下主線通車「仍紫爆」回堵平面道路　匝道13日6時前通車

前後指揮官捲桃色風波遭諷「偷情指揮中心」　薛瑞元動怒反問一句話

國1汐止南下主線通車！下一步復建邊坡　交長：半年內增設偵測器

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌

抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

故宮又被爆！文物被「故意切開」事主還升官　院方回應了

公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照近萬人搖頭：要賠償

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

達人DIY逼真食物造型蠟燭　蠟油化超細顆粒神還原玉米

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

國1汐止南下主線通車「仍紫爆」回堵平面道路　匝道13日6時前通車

前後指揮官捲桃色風波遭諷「偷情指揮中心」　薛瑞元動怒反問一句話

國1汐止南下主線通車！下一步復建邊坡　交長：半年內增設偵測器

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」　被肉搜喊冤：沒欺侮霸凌

抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

故宮又被爆！文物被「故意切開」事主還升官　院方回應了

公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照近萬人搖頭：要賠償

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

烏東激戰！澤倫斯基：俄軍損失慘重　將對能源設施發動新攻勢

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

身障生大學甄試簡章出爐　考試時間調整「考生注意」

整場記者會望著窗外　湯普森：我感覺到了勇士要連勝了

Cherng最新國插週報「無預警遭IG下架」！　無奈被警告再犯就停權

1人失蹤！台漁船「祥慶」號海上起火　大陸漁船救起48名台籍船員

COP27氣候峰會登場　富裕大國恐要賠錢！「損失與損害」賠償列議程

19歲天才歌手車禍亡！緋聞女友心碎文「怎麼祈求都無法實現了」惹鼻酸

新冠患者勃起障礙機率高2.64倍！重症醫揭5原因：多是心理焦慮造成

正妹女警抱超萌小警犬！　超殺背影網友跪：求正面照

生活熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

愛車遭上！他見脫褲男癡情抖動崩潰

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

防疫鬆綁！接觸者一律免居隔、3劑令取消　新制一次看

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

今「立冬」清晨17.7℃　強冷空氣南下時間曝

屏東產地買洋蔥　竟全都是進口貨

炸物老闆黑歷史起底！曾掐攤商脖子挨告

「梨泰院事件我在現場！」他還原當天真實狀況

好市多驚見「討債蛋糕」　開箱瞬間尷尬了

國1汐止走山！今晨提前全面通車

更多熱門

相關新聞

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，發現忘記帶錢包後，向老闆道歉，不料卻被當眾咆哮。對此，王姓老闆請人代發聲明，指「我真的不希望我的父母為了我流淚！我想此事件者的父母也是一樣難過。但也請容許大家給我一個喘息的空間與一點時間來釐清事件的過程與證明。」

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

宿醉男撞飛OL下車硬拖走　影片曝光

宿醉男撞飛OL下車硬拖走　影片曝光

下班見老婆只圍浴巾「待大哥房間」一起吃鹹酥雞

下班見老婆只圍浴巾「待大哥房間」一起吃鹹酥雞

剛上匝道！野生三寶「畫一個U」又下去了

剛上匝道！野生三寶「畫一個U」又下去了

關鍵字：

匿名公社爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

獨／Garena結束12年營運…

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

拒絕對方別說「不好意思」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面