抓包男友約「6男1女群戰」　她崩潰求解：已經匯款了

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友無助表示，意外發現男友和別人約了「群戰」，參加者總共6男1女，而且男友已經匯款，讓她大受打擊到失眠，不知道該怎麼辦。其他網友看完她的文章，紛紛留言勸分手，「這可能帶著病回來，馬上放生吧」、「這一定不是第一次，也不會是最後一次」。

▲原PO發現男友要去參加「多人運動」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」的文章中提到，5日意外發現男友和別人相約去「群戰」，參加者總共6男1女，她是在男友的訊息中看到的，「已匯款給對方，約好時間、地點了」，讓她一度大受打擊到失眠，不知道該怎麼處理這件事。

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文章公開之後掀起其他網友留言熱議，大家紛紛勸原PO趕緊分手，「真的要好好思考了，居然會去約那種群戰，一句話『有一就有二』，自己好好想想」、「注意性病傳播」、「這可能帶著病回來，馬上放生吧」、「這種還是放生好了，這一定不是第一次，也不會是最後一次，會參加這種群戰的，一定之前就玩過其他的，而且這是個性的關係，會一直約」。

也有部分網友緩頰道，如果原PO還想給男友機會，可以試著和男友約在同一天碰面，看對方如何回答，再決定後續是否要分手。