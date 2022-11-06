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大陸 大陸焦點 特派現場

繳完頭期款「沒錢裝潢了」　24歲男「硬住毛胚房」月扛3萬房貸

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名24歲男子近日從上海返回家鄉西安，並花光積蓄買了一套106平方公尺（約32坪）的商品房。不過，他光是付頭期款就幾乎掏空了荷包，根本沒錢裝潢，所幸住進毛胚房。

根據極目新聞報導，男子在社交帳號上傳了10多個影片，全都是自己住在毛胚房的生活內容。從影片中可以看見，房內連地板都沒有，更不用說沙發等傢俱，只有一張簡易的床。

▼男子沒錢裝潢，直接住進毛胚房。（圖／翻攝微博）

▲▼繳完頭期款「沒錢裝潢」　他「硬住毛胚房」月扛3萬房貸。（圖／翻攝微博）

男子表示，他今年24歲，曾在上海工作4年，當時的公司包吃住，所以他把薪水全都存了下來，準備買房。2021年，他從上海回到家鄉西安，買了一套106平方公尺的商品房，但交完40萬元人民幣（約176萬元新台幣）的頭期款後，荷包裡面就只剩下了幾百元。

男子提到，他今年9月交房，交房後的兩周就搬進來住了，現在是在西安一家飯店工作，每個月房貸近7000元人民幣（約3萬元新台幣）。

▼男子自己動手，對廁所進行簡單整修。（圖／翻攝微博）

▲▼繳完頭期款「沒錢裝潢」　他「硬住毛胚房」月扛3萬房貸。（圖／翻攝微博）

男子說，他剛搬進來時，裡面只有簡易的馬桶，後來對廁所進行了整修，目前已經可以正常上廁所，「花了幾百塊錢，買了一張最簡單的床，因為交屋不久，冬天沒有暖氣，只能多蓋幾床被子。」

男子還說，他這棟樓一共32層，每層4戶，晚上整棟樓裡面只有他一個人，「我一個人也不怕，現在手裡沒有錢，只能努力工作，加油幹。」

▼經過整理後，毛胚房的狀況看起來沒一開始糟糕。（圖／翻攝微博）

▲▼繳完頭期款「沒錢裝潢」　他「硬住毛胚房」月扛3萬房貸。（圖／翻攝微博）

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