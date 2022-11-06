潮匯海上　兩岸青年赴進博會看海納百川

記者趙禕/上海報導

以共用、共生、共贏理念，為兩岸青年構建全方位共享經濟發展紅利能力生態的「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動，今天走進第五屆進博會會場，帶著兩岸青年人才實地觀察來自全球廠商參展的高、精、尖、新產品，感受上海海納百川的實力與魅力。

▲「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動今天走進第五屆進博會會場。（圖／記者趙禕攝）

做為全球第一個、也是最大一個以進口為主題的中國國際進口博覽會，今年展示了來自全世界127個國家和地區的企業參加企業商業展，包括284家世界500強和行業龍頭，另外還有66個國家和3個國際組織參加的國家綜合展；展品裡聚焦美好生活的消費品、農產品、和全球領先科技的各類高精尖醫療器械和技術裝備多達數百項新產品、新技術、和新服務。

▲▼兩岸青年在進博會會場。（圖／記者趙禕攝）

由主辦方上海市長寧區台辦組織的30多位兩岸青年上午到達進博會會場參觀，他們先參觀了知名台資企業南僑食品集團和宏達國際電子，了解本次進博會台灣企業參展的情況，再分別根據自己的興趣到相應的展館去深入探索。上海市人民政府台灣事務辦公室副主任陽禮華到場關心兩岸青年在本次活動的學習情況，他勉勵參與活動的兩岸青年們抓住大陸發展機遇，積極融入上海，為中華民族偉大復興共同努力。

▲上海市台辦副主任陽禮華到場關心兩岸青年在本次活動的學習情況。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華勉勵參與活動的兩岸青年。（圖／記者趙禕攝）

能夠到進博會場實地觀察來自全球進口商的展品和國家、地區展覽，參加活動的兩岸青年都相當興奮，他們仔細觀看廠商佈展的內容和展品，也透過和參展單位的交流深入學習。

大陸TSA台生交流平台發起人、復旦大學臨床醫學系顧沛剛表示，他從不同跨國公司在上海展出，看到這些國際企業和上海海納百川的文化呼應。復旦大學物理學系台籍研究生劉呈彥在會場裡看到平常在實驗室裡常用儀器的廠商，藉著和廠商交流的機會，解決了多年來使用儀器過程中思索多時的問題。復旦大學法學院廖亭筠表示，在會場裡看到很多高科技的東西，像是機械手臂、元宇宙VR等，和她想像中一樣的非常具有科技感。參與今天活動的兩岸青年們最遺憾的是時間太短，來不及仔細探索進博會所有場館的全貌，他們都期待未來還有機會再到進博會參觀學習。

▲大陸TSA台生交流平台發起人、復旦大學臨床醫學系顧沛剛。（圖／記者趙禕攝）

▼復旦大學物理學系台籍研究生劉呈彥。（圖／記者趙禕攝）



▼復旦大學法學院廖亭筠。（圖／記者趙禕攝）

「潮匯海上一行進路上的兩岸青年創新創業者」活動已經連續舉辦三屆，設立了《兩岸青年創新創業沙龍》、《兩岸青年電台訪談錄》、《知了讀書會》、《台青看進博》等系列活動，並且衍生出「海上匯—兩岸就業創業服務平台」等服務台灣青年在大陸實現就業創業的平台。通過活動交流和平台凝聚，台灣青年更深入地瞭解大陸，兩岸青年更緊密地互動對話，自發形成了面向生活、就業、創業、創新領域的交流社群，成為在滬台青、台生交流融合的品牌項目。