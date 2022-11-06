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大陸 大陸焦點 特派現場

兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了

▲▼兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了。（圖／翻攝微博）

▲兩女買來鐵鍊，將脖子鎖在一起。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州的消防隊4日接獲報案，稱有兩名女子的脖子被用鐵鍊鎖在一起，沒辦法分開。消防員到場後，用電剪強行破壞了鐵鍊，並在詢問後得知，兩女玩的是一種名為「姐妹生死局」的勸酒遊戲，但不小心把鑰匙弄丟了，才會解不開鐵鍊。

根據陸媒報導，事發前3小時，兩女從附近酒吧走出來，進入該間餐館，期間讓人買了鐵鍊與一把鎖，又請隔壁桌的陌生男子幫忙，將她們兩人鎖在一起。

鎖好以後，兩人點了大量的啤酒來飲用。期間，兩人還抱著去上廁所，其中一人把鑰匙扔到了馬桶裡面，但兩人可能是喝醉了，沒有太在意，又回到餐桌繼續喝酒。

店員見狀之後，想拿老虎鉗幫忙把鐵鍊剪開，但兩人竟不願意，還與其他顧客發生口角。一直到了酒醒以後，兩人才知道事情不妙，趕快向消防隊求助。

▼由於找不到鑰匙，兩人只能向消防隊求助。（圖／翻攝微博）

▲▼兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了。（圖／翻攝微博）

女子事後解釋，她們玩的是一種叫「喝酒生死局」的網紅遊戲，怕有人中途喝不動酒了想溜走，才用鐵鍊鎖起來，鐵鍊是網路上臨時買的，請跑腿送來餐廳。

事實上，類似事件已經不是第一次發生，長沙幾個月前也有兩人女子，約定玩「姐妹生死局」，不喝醉不准走，防止有人裝醉溜走，拿來一把U形鎖把腳鎖到一起，把鑰匙藏起來。

最後兩人都喝醉了，但醒來卻找不到鑰匙，只能向消防隊求助。消防員來了之後，兩女還知道害羞，一人用頭髮遮住臉，另一個一直趴在桌上。

▼類似事件已發生多起，最後都得麻煩消防員。

▲▼兩女脖子用鐵鍊鎖一起！自願挑戰「姐妹生死局」清醒才知大條了。（圖／翻攝微博）

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