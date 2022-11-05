唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物老闆報警嗆「我才不管他什麼症」

▲唐寶寶忘記帶錢包，老闆卻不給他機會打給家人，而是選擇直接報警...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一位媽媽心寒在臉書表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買了40元的炸物，發現忘記帶錢包，馬上跟老闆道歉，但不等他打給家人，店家就當眾咆哮，還打電話叫警察來，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話，讓她聽聞後很痛心，認為這根本是2013年麥當勞歧視唐氏症孩童事件的翻版。

媽媽在文中指出，當時兒子想買一份炸物給阿公、阿嬤吃，但點餐後發現錢包忘了帶，馬上跟老闆道歉，沒想到老闆開始大聲咆哮，還打電話叫警察，嚇得兒子渾身發抖，躲在旁邊一動也不動。

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永和中正橋派出所員警到場後，詢問身分證字號跟手機號碼，打電話給孩子的父親，說兒子買東西沒付錢，請他到場處理。不過，老闆態度強硬，說已經把東西炸好，但孩子欠了40元，付不出錢只好叫警察。

媽媽接到消息後，也親自前往店家，詢問其中是不是有什麼誤會？怎料老闆直接回嗆，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽不解反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門「我們很忙，哪有時間等！」

媽媽難過表示，今天這個40元的炸物事件，讓她感到傷心又難過，傷心的是，父母對慢飛兒的放手底限，即便教導他們自主的能力，但畢竟還是和一般人不同；難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平。

媽媽認為，這件事如同2013年麥當勞歧視唐氏症孩童的事件翻版，當年為了一個買冰淇淋的孩子，店家選擇打電話叫警察，今天她的孩子忘記帶錢包，店家也不給機會、讓孩子打電話給家人，而是直接叫警察來，「我們的社會還要出現多少次這樣的事件呢？」

許多網友看完紛紛留言，「很忙還有時間為了40元報警？」、「如果是一般人，老闆會這樣嗎？還是看慢飛兒好欺負？」、「剛看臉書，老闆很年輕」、「抵制無良店家」、「我們一般人也可能忘記帶錢，何況又還沒拿走東西，憑什麼報警？」

對此，媽媽心痛表示，這整件事很明顯的是老闆在欺負他，一個沒有愛心的炸物店，他們卻只能把孩子帶回來再教育，但現在孩子已經不敢再上街買東西，好不容易建立起來的能力，「他們害怕了，怕被警察關起來...」

▼媽媽貼出店家照片，心痛還原事發過程。（圖／翻攝自當事人臉書）

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