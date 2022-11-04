軟爛男帶妻兒睡公園4個月…女嬰僅10月大　原因讓鄰居搖頭

▲如果沒有能力養，為何還要生小孩？（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

如果沒有能力養，為何還要生小孩？浙江杭州近日傳出一家三口住在公園涼亭的事件，其中小孩只有10個月大，起因是男方付不出房租，只好帶著妻女露宿街頭，事件引起當地政府關注，同樣讓附近的住戶直搖頭。

綜合陸媒報導，這名男子帶著妻兒住在公園涼亭，至今大約有4個月的時間，且女嬰只有10個月大，還在襁褓當中。附近的住戶實在看不下去，念在夫妻倆有小孩，於是會提供一些食物，也覺得孩子相當可憐。

不過，也有住戶爆料，這家人有點問題，男方不工作、整天喝酒鬧事，女又有一點輕微弱智，所以沒有經濟來源，當然付不出房租。

▼男子不工作，整天喝酒鬧事，沒有經濟來源，只能帶妻兒睡公園。（圖／翻攝微博／搜狐千里眼）



附近住戶表示，一家三口住在公園已有4個月的時間，期間他們有通知相關部門，希望將3人送回家鄉，怎料夫妻倆不斷拒絕，堅持住在這裡，還好10月30日將人送了回去，才終於結束鬧劇。

大陸網友看完以後，則不斷留言譴責，「這種男的結婚生子就是在害妻兒」、「經濟沒達到，就別結婚、別生小孩了，就是讓對方身心俱疲」、「這孩子倒了八輩子霉投胎到你家」、「好可憐的孩子，能不能把孩子給好心人收養。他們根本沒有能力撫養小孩，為什麼非要結婚？」

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