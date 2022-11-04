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大陸 大陸焦點 特派現場

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股　醫48小時內急切除

記者魏有德／綜合報導

江蘇一名新生男嬰小明（化名）一出生就背著一個1.3斤（約650克）的畸胎瘤，外形酷似「松鼠尾巴」，不僅蓋住屁股，肛門也向前推移，對生命健康造成嚴重影響。經醫師評估，決定在48小時內緊急動手術摘除，術後成功為小明「減輕負擔」，摘除這顆巨大的腫瘤。

▲男嬰出生時。背後長了形似「松鼠尾巴」的腫瘤。（圖／翻攝荔枝新聞）

▲男嬰出生時。背後長了形似「松鼠尾巴」的腫瘤。（圖／翻攝荔枝新聞，下同）

《現代快報》報導，小明的媽媽趙女士（化名）在產檢時就發現胎兒異常，透過超音波發現寶寶骶尾部長了一顆腫瘤。淮安市婦幼保健院小兒外科主治醫師王挺表示，「我們產科和外科會診，診斷是骶尾部畸胎瘤，這種腫瘤需要在出生後短時間內盡早實施手術。」

經過醫師產前評估，小明除患有畸胎瘤，其他器官發育良好，決定對胎兒進行定期追蹤，待產後再解決畸胎瘤的問題。

體重4240克的小明在10月30日出生，出生時的狀態彷彿坐在一個巨大的物體上，畸胎瘤的直徑接近15公分。接診醫師指出，「孩子整個臀部都看不見了，肛門向前推移，造成一個前位肛門的假象，畸胎瘤表皮很薄，非常容易破潰。」

▲男嬰出生時。背後長了形似「松鼠尾巴」的腫瘤。（圖／翻攝荔枝新聞）

由於畸胎瘤會隨著嬰兒長大帶來更多生命安全上的顧慮，手術團隊決定在48小時內緊急進行手術切除。最終，醫師順利切除瘤體，小心地保留肛門周圍肌肉，還為小明做了臀部整形手術，術後，小明先進入ICU治療觀察，恢復情況良好。

醫師提醒，骶尾部是最容易發生畸胎瘤的部位，是一種源於尾骨的原始細胞腫瘤，瘤體內可能包含頭髮、肝臟、牙齒、骨骼，甚至還會形成手臂和腿，「在嬰兒出生時，90%的腫瘤為良性，但隨著年齡的增長，惡變概率呈指數上升，需要出生後盡早動手術。」

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