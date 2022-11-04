結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

▲英國婦女艾瑪離婚後變身辣妹。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

英國42歲婦女艾瑪（Emma Sheppard）和丈夫育有2子，未料婚姻維繫18年後，依然不幸告終。她離婚後下定決心「大改造」，讓自己過得快樂一點，於是開始戒菸、健身並改變穿衣風格，如今搖身一變成為辣妹，甚至開始使用交友軟體Tinder，而且非常受歡迎，驚人對比照片也在社群媒體瘋傳。

艾瑪年僅22歲就結婚，曾以為找到一生幸福，但身為妻子的生活，不論內心或外表都非常忙碌又不快樂。她於2020年恢復單身後，戒掉垃圾食物及每天抽20根菸的壞習慣，還把衣櫃裡的黑色長褲和平底鞋全丟掉，換成短裙及高跟鞋，甚至第一次好好打扮、開始化妝。

▲艾瑪現在的人生完全不同。（圖／翻攝推特）



艾瑪坦言，剛離婚時非常崩潰、孤獨且沒自信，甚至恐慌症發作，「有一天我醒來後心想，『妳來自一個女強人的家庭，妳是自由的，可以改變自己的人生。』我意識到自己可以成就更多，就像有一股力量守護著我，現在我的一切都完全不同了。」

艾瑪目前還沒交男友，但開始使用Tinder後獲得大量關注，「我以前只是一直努力工作、照顧其他人…看起來蒼老、空虛而且被榨乾，但現在我過著最好的生活，我很快樂，看起來完全不同。」