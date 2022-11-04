警友會參訪屏東市4大景點　讚嘆美出屏東新高度

▲屏東警友會理事長王世賢與理、監事及各辦事處主任參訪勝利星村等 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警友會理事長王世賢(3)日率同理、監事及各辦事處主任等共40位，一口氣參訪了屏東市四大景點：勝利星村、屏東總圖、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園，留下深刻印象。

王理事長表示，在專業的導覽志工細心解說下，深入了解到「從逆境中爆發的屏東」，結合綠能、文化、美學，每一處的參觀都令人感動。

勝利星村園區69棟歷史建築，透過招商吸引多元新創產業，有書店、餐飲、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術，再走進遺構公園，看見馬賽克地磚、窗花、紗窗、超大時鐘、軍機零件，處處巧思令人讚嘆。全台最美森林圖書館，在館內看書、看展、呼吸芬多精，心情特別愉悅。

警友會成員中午在茴家餐廳享用美食，大夥覺得在屏東吃飯，飯菜總特別香，有家的味道，暖胃又暖心好滿足。

下午接著參觀「菸葉館」透過展出認識菸葉從耕種、採摘至生產、加工等技術流程，了解到整個菸葉產業發展歷程，重溫當年歷史風華。還有屏東產業文化、在地人文、自然生態、經典藝術科技、常設展等多元主題，大夥大飽眼福。

最後來到榮獲國內外藝文及設計大獎共13座的「屏東縣民公園」，全台首座結合工業遺址、水岸廊道而生的新型態公園，美不勝收，再次讓屏東美出新高度。