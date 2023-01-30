快訊／機械停車位夾死證交所前副總黃乃寬　腹部重創相驗結果曝

▲機械車位攔腰夾人，檢方相驗後確認死因為腹部受創引起多重器官損傷死亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

新北市汐止區龍安路某社區的B1機械停車位，27日晚間發生夾傷人的意外事故，證交所前副總、現任元大期貨獨董黃乃寬，遭攔腰夾在車門、機械車位柱子中間動彈不得無呼吸心跳，送醫急救雖一度救回，但最後仍宣告不治，檢方今(30日)相驗後，確認死因為腹部受創引起多重器官損傷死亡。

▲汐止社區機械停車位故障，黃男遭夾命危，送醫搶救14小時仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

從警消搶命過程可看到，當時黃男被卡在車門與機械車位柱子中間，狹窄的縫隙將他死死夾住，黃男動彈不得當場失去心跳。警消到場後，眾人合力破壞車門，並將車抬起嘗試擴大縫隙以求脫困，現場一名警消發號施令，「123！再來！123！往上拉！」「先把他拉起來，先從上半身；來，補一下，下半身還有一隻腳！」在眾人通力合作下，終於成功將黃男拉出。

黃男脫困後腹部有明顯外傷，現場救護人員立即接手施以CPR，隨後緊急送往國泰醫院搶救，送醫後暫時恢復心跳，但搶救了14小時仍不治。

檢方今相驗後，確認死因為腹部受創引起多重器官損傷死亡。警方鑑識小組採證後，將通知社區人員到場，協助釐清案情、及機械車位故障原因。