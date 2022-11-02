海峽兩岸新媒體產業發展研討雲交流

記者趙禕/上海報導

已經連續舉辦三年的「海峽兩岸新媒體產業發展研討會」 ，今天再次展開第四屆的交流研討，兩岸媒體人、學者、專家透過視訊在雲端相會，交換彼此在新媒體方面的研究心得，也互相提出懇切的建議。

▲「2022海峽兩岸新媒體產業發展研討會」今天在上海及台北兩地透過視訊舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場旨在推動兩岸新媒體資源融合、發揮新媒體行業獨特優勢、更好開展兩岸文化產業交流協作的盛會，每年都邀請兩岸從事媒體工作多年的資深媒體人以及深入研究媒體動態、媒體功能和媒體影響的專家與學者，分享他們的心得，互相探討在新時代下傳統媒體與新媒體的競合關係，以及如何更好地發揮媒體應有的功能與影響力。

▲▼今年已經是第四年舉辦的研討會，邀請海峽兩岸眾多資深媒人和學者、專家參與討論。（圖／記者趙禕攝）

研討會活動由上海市台辦主任鍾曉敏和靜安區委書記于勇共同啟動；在討論活動開始前，上海市台辦副主任陽禮華和上海市台協常務副會長葉子禎還分別在上海及台北兩地會場為「海峽兩岸新媒體產業發展研討會常駐嘉賓」沈逸、唐湘龍和王豐頒授紀念牌。

▲上海市台辦主任鍾曉敏和靜安區委書記于勇共同啟動研討會活動。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華、上海市台協常務副會長葉子禎在滬台兩地會場為研討會常駐嘉賓授紀念牌。（圖／記者趙禕攝）

上海市靜安區委常委顧定鋆在致辭時表示，把更多有廣度、有深度、有熱度的媒體資訊真實反映給兩岸民眾，是以海峽兩岸新媒體產業發展聯盟堅定不移的宗旨；希望與會的兩岸媒體人士能夠發揮各自的優勢，進一步探討兩岸新媒體在未來合作中面臨的挑戰和機遇，如何發揮好新媒體的傳播優勢，為兩岸產業融合、同胞情感交流注入新的動力。

▲上海市靜安區委常委顧定鋆。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協常務副會長、靜安區工委會主委、吉的堡教育集團董事長楊明潭作在台北會場上致辭時表示，水能載舟、亦能覆舟，目前有些所謂鍵盤俠、網紅之類的新媒體人，散佈編造的謠言製造兩岸人民之間的誤解；兩岸需要更多溝通與交流，才能讓民眾心理更加契合，共同踐行「兩岸一家親」理念。

▲上海市台協常務副會長、靜安區工委會主委、吉的堡教育集團董事長楊明潭。（圖／主辦方提供）

受到新冠疫情影響，今年的活動還是在上海和台北兩地透過視訊雲端相會，台灣媒體人唐湘龍、復旦大學網路空間國際治理研究基地主任沈逸、台灣中國時報董事長兼發行人王豐、和上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元，分別作了題為「台灣傳統媒體如何依託新媒體，維護影響力？」、「大國戰略競爭新時期背景下的新媒體與認知博弈」、「近五年來新媒體在島內意識形態生態扮演的觀察」、「新媒體對熱議事件影響的方式與途徑」的主旨演講。隨後兩岸媒體人分享了新媒體在大事件傳播中遇到的趣事和壓力，並進一步探討兩岸新媒體在未來合作中將面臨的新挑戰與新機遇，以及如何用好新媒體手段傳播正能量。

▲與會嘉賓做主旨演講分享他們的研究心得。（圖／記者趙禕攝）