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擁天母房產「德東飆車王」害1死2傷穿破衣出庭　家屬控：毫無悔意

▲▼ 簡祥宇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市士林區簡祥宇駕駛車輛行經士東路與芝玉路二段口，撞傷正在過馬路的2名高中生更釀66歲謝婦身亡。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市天母號稱「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日高速駕車行經士東路與跟芝玉路2段口，撞飛正在過馬路的2名女高中生及66歲謝姓婦人，釀1死2傷被起訴。今（2日）士院開庭前，安排調解，但簡男與傷者、死者家屬未達賠償共識，全案將移審理庭；謝婦女兒也悲痛落淚說「簡在法官前表示認罪，面對家屬又甩鍋」認對方根本沒悔意。

9月20日法院首次開準備程序庭，39歲簡男承認自己有過失，也有意與家屬調解，法官則安排今調解，簡男、保險公司與律師，及被害人謝婦女兒、2名高中生家屬，全程約20分鐘進行調解。

據悉，調解過程，簡男先拿出3包2萬紅包慰問家屬；保險公司說2名傷者可各理賠100萬，簡則說「我只能再各付50萬」；提到謝婦賠償，他卻噤聲彷彿置身事外，由於賠償金額有差距，調解也破局結束。

▼39歲簡祥宇駕駛車輛高速衝撞3人，釀1死2傷慘劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

調解結束後，謝婦女兒朱小姐淚眼汪汪對記者說，簡從頭至尾沒有一句道歉，在法官面前表示認罪及懺悔，但面對家屬卻甩鍋，反控是母親過馬路滑手機及2名女高中生沒看路；朱小姐淚眼盈眶顫抖再說「我媽媽手機沒有網路，連LINE都沒收過一通訊息，他卻這樣說...」。

有記者建議她，若無法承受每次開庭的難受，可以委任律師代為出庭，但她難掩激動說「我唯一的親人就這樣沒了，這是我最後能為她做的」。

據悉，簡男家在天母有多筆房地產，但他簡男今卻身穿POLO衫配短褲，衣服背面還有破洞，調解結束後他與保險公司人員竊竊私語，不斷問賠償，保險人員則委婉對他說「就給律師去談」，隨後就快步離開法院。

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