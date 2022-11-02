民調落第3、港湖被超車　黃珊珊：民調策略性很刻意

記者陳家祥／台北報導

TVBS昨公布最新台北市民調，國民黨候選人蔣萬安以37%支持度領先，民進黨候選人陳時中則是27%，無黨籍候選人黃珊珊支持度為21%。對此，黃珊珊2日受訪時說，民調都是參考，也不用特別去評價；至於「本命區」內湖南港的支持度被超車，黃說，沒什麼特別意義，「對港湖區我自己非常有信心」。

▲黃珊珊健康城市政策座談會。（圖／記者陳家祥攝）



針對TVBS的民調，黃珊珊說，不管是哪種機構的民調，都會有一定程度的機構效應；黃說，該調查的資訊看起來很有策略性，「也就是說，特別去問他原來是屬於哪個政黨、流到哪裡去，我覺得這個策略性很刻意」。

黃珊珊說，反正民調都是參考，也不用特別去評價，但是是不是值得大家做討論，市民還是用自己的想法去看看身邊人的投票意向，就不用相信這個民調，「每個事件都可能會影響，不會是個特定的人，但是不是真的影響這個民調還有待商榷」。

而民調也指出，陳時中、蔣萬安在港湖地區民調上升，黃珊珊在本命區反而下降10幾%。對此，黃珊珊說，她在內湖南港經營24年，對於港湖地區的努力、服務應該都是不遺餘力，選舉各種不同意見都可能有，「但我相信內湖南港的市民朋友對台北市這8年在港湖的建設，大家都看在眼裡」。

黃珊珊說，對於每次民調都會把港湖區拿出來做文章，她覺得沒有什麼特別的意義，「對於港湖區我自己非常有信心」。

另外，民調也顯示，選民對黃珊珊在辯論會的表現預測看好度是第一名，是否認為辯論真的能反轉局勢？黃珊珊說，辯論會就是做好準備，市民自然會在上面看到，每一個人他所要帶給城市的未來；黃說，不會因為一個事件就翻轉，還是要靠累積的，當然希望在最後關頭、還有20幾天，能夠呈現更多的項目和政見，理性思考讓市民選擇，但不要失之於要去作秀、譁眾取寵。