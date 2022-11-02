快訊／南韓發布空襲警報！北韓又發射3枚飛彈

▲南韓鬱陵島發布空襲警報。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓聯合參謀本部2日表示，北韓往東海（日稱日本海）方向再度發射飛彈，當局也緊急針對鬱陵島發出空襲警報。韓軍表示，北韓此次共發射了3枚短程彈道飛彈。北韓此舉也被認為是在反擊韓美軍隊日前大規模的聯合空中訓練。

根據《韓聯社》報導，其中1枚飛彈往鬱陵島方向發射後，在抵達鬱陵島前就在東海的公海上墜落，彈道導彈雷達感應到後，隨即自動發布空襲警報。北韓9月25日至10月29日期間為了反抗韓美聯合演習，共計發射了29枚的飛彈。

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