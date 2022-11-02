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投資醫院賠慘！股東崩潰喊「讓你付出代價」　下秒開車撞死董事長

股東不滿投資慘賠，竟開車撞死董事長。（圖／翻攝自恩施日報）

▲股東不滿投資慘賠，竟開車撞死董事長。（圖／翻攝自恩施日報）

圖文／CTWANT

「你讓我傾家蕩產，我讓你付出代價！」大陸湖北省恩施州110接警中心日前接到一名群眾報警，稱其所駕的越野車撞死人了。接到報案後，警方組織警力和120救護車一同立即奔赴現場，進行處置，不料進一步調查後發現，這並不是一起簡單的交通肇事案，而是蓄意殺人案。

警方調查，開車撞人的是46歲喻姓男子，他在當地某醫院占股8％；被撞死的則是53歲龍姓男子，他是當地知名商人，產業涉及茶葉、房地產、醫院等。據悉，喻某曾在8月26日發文稱，自己借錢投資與龍某合作開醫院，因此傾家蕩產，自認上當受騙，揚言要讓龍某付出代價。目前喻某已被警方控制，案件正在進一步調查中。

根據新聞與通報內容來看，這並不是簡單的交通肇事致死案，明顯是一起蓄謀故意殺人案，並且導致1死1傷的嚴重後果。根據大陸《刑法》第232條規定，故意殺人致1死1傷的，量刑起點就是10年以上有期徒刑，再往上的刑罰是無期徒刑、死緩、死刑。

不過，喻某在撞人後主動撥打110報警，可視為自首，根據《刑法》第67條規定，案發後主動自首並如實供述犯罪事實的，可以減輕處罰。綜合本案的起因等情節，預計喻某有可能不會被判死刑立即執行，但無期徒刑或死緩恐怕是他必須要付出的代價。

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