幕後／憂棄保發酵！林耕仁「下猛藥」開戰高虹安　要藍軍劃分敵我界線

▲除了固本，林耕仁也展開空戰主打高虹安。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新竹報導

新竹市長選舉三腳督激戰，民眾黨高虹安與民進黨沈慧虹捉對廝殺，吸納「討厭民進黨」選票，地方棄保傳聞不斷，國民黨林耕仁為免被邊緣化，日前火力全開，質疑高虹安聘用任職某大公司的男友擔任公費助理，要求說清楚真聘用還是掛人頭，同時說明購買科智股票有無涉嫌內線交易。黨內人士坦言，藍營基層快一半都倒戈至高虹安那邊，林耕仁此次展開絕地反攻，希望重新掌握議題主導權，也向藍營選民清楚劃分敵我界線。

根據「戰鬥藍」領導人趙少康委託蓋洛普民調公司於10月31日上午所公布之民調，沈慧虹、高虹安以25.69％支持度同時處於領先群，但林耕仁支持度卻只有14.04％，差距領先群有10個百分點。

細看前述民調，國民黨支持者中竟有高達33.7％「棄林保高」轉而支持高虹安，反觀民進黨支持者有87.42％支持自家候選人沈慧虹；民眾黨支持者也有81％支持高虹安，而國民黨支持者僅有53.78％支持林耕仁，加上高不斷找原藍營地方人士同框，使林耕仁深陷「藍白合」泥淖，藍軍不少支持者已有轉向趨勢，林遭棄保的耳語也不斷。

知情人士分析，造成林耕仁落後的原因，就是基本盤流失；而背後問題在於，林耕仁先前受論文案而停滯選戰節奏將近2個月，期間黨內同志多未聲援；反而高虹安遭逢論文爭議時，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都給她送暖，令藍白之間的敵我界線愈發模糊；而且部份藍營地方人士例如國民黨前新竹市長許明財、議員李國璋也都倒向高虹安，這也是問題之一。

知情人士指出，受到今年選情冷淡的影響，多份民調顯示，中間選民、年輕選民投票意願不高，因此舉凡台北、新北、桃園等地，都是「陸戰為主、空戰為輔」的打法，新竹也不例外；而林耕仁連任6屆議員，在地深耕24年，又有議長許修睿操盤，其實最擅長的就是組織陸戰，尤其一般預估下屆國民黨議員仍會過半，設若議員選票都能「1票投議員、1票林耕仁」，林仍大有可為。

此外，中華大學日前審定林耕仁論文無涉抄襲，這也助他擺脫陰霾並重啟空戰，更是直接「下猛藥」，只見林耕仁前往地檢署控告民進黨烏龍爆料論文案「意圖使人不當選」，也親自揭發高虹安「助理男友」疑雲。黨內人士分析，此舉協助林耕仁重新掌握議題主導權，也向藍營選民清楚劃分敵我界線，先前高虹安即便總是展現高高在上的態度，但據民調來看，顯然很對新竹「知識藍」的胃口，推估她可以拿走都市票，林耕仁頂多固好在地票，目前則有逆轉態勢。

至於少數藍營地方人士倒戈，該人士說，這些人要嘛是初選輸了「搏壞筊」、要嘛「市長選3次都輸」，早在藍營內部無甚影響力；與此同時，黨內大咖則紛紛歸隊，國民黨在黨主席朱立倫率領之下，本週三行動中常會開拔到新竹助陣，本週六前高雄市長韓國瑜也將替林耕仁站台輔選。

然而，就在「正藍軍」呼群保義之時，「戰鬥藍」領導人趙少康卻在臉書寫下，「國民黨必須開始考慮要不要讓沈慧虹當選，還是要穩住基本盤，這是政黨要做的政治考量」。黨內認為，趙少康操作「藍白合」與「棄林保高」的意思不言可喻。

對此，林耕仁競總發言人徐維遠直接在趙少康文章底下反擊，「民主國家的政黨選舉，難道不該是政黨價值之間的公平競逐，什麼時候成為了拉下某一政黨而必須妥協的政治交換？」並質問趙少康，「如果當年黃大洲跟您說『為了防止陳水扁在台北執政，新黨必須做出考量』，當年的趙少康作何感想？」

若選戰情勢處於三腳督第三名，就相當容易被棄乾淨，為了避免「棄保」效應發酵，林耕仁除持續打陸戰外，也要穩固藍營基本盤，調整選戰模式集結「正藍軍」團結，如今一連串猛藥主打高虹安，是否讓選情提升，要看後續發展；藍營人士指出，林耕仁當務之急是避免支持度持續下滑，與領先者差距避免超過5個百分點，如此一來棄保效應就不太可能發生，「目標先把33％流向高虹安的藍營選票給找回來」。