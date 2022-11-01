短髮Coser辦露西「全身只穿外套」拉鍊大開　活動現場被圍拍

▲泰國模特兒Moiichancosplay動畫《電馭叛客：邊緣行者》的女主角露西。（圖／翻攝Moiichan）



記者鄒鎮宇／綜合報導

電玩《電馭叛客2077》改編成Netflix動畫《電馭叛客：邊緣行者》，開播後大受好評。泰國模特兒Moiichan也跟上潮流，發出cosplay《邊緣行者》女主角露西披上男主角的大衛外套。

Moiichan以顏色相近皮膚的材料遮住重點部位，再於接縫處上色，讓正面揭禁全裸狀態，貼近動畫《電馭叛客：邊緣行者》中竄網使要進行駭客行動時的狀態；此外，Moiichan也披上男主角大衛外套，並在被後貼上植入物的貼紙。

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▲▼Moiichan在活動現場被圍拍。（圖／翻攝Moiichan）



Moiichan將自己cos完參加活動時，被大批參加者圍觀拍照的照片PO在粉專上，不到1天就吸引近2萬人朝聖，而該文也被轉到PTT。

網友看完紛紛留言，「超過100分」、「進冰浴缸拍照就完美了」、「很注重細節，比其他為了露而露的有心多了」、「外套讚讚」、「這裸露度真勇」、「體型好好看」、「放大確認過沒露，應該ok吧」、「這樣其實更色」。

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