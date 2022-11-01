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限量100台！搶雙11商機　電信推買指定手機送65吋大電視

▲▼2021企業品牌聲望大調查,遠傳。（圖／品牌提供）

▲遠傳推出指定手機贈送電視優惠。（圖／遠傳提供）

記者陳俐穎／綜合報導

許多消費者會趁著年底換新手機、採購新的3C家電。為滿足消費者年底換新機的需求，遠傳表示，11月起到遠傳入手指定機款，月付999元起享手機0元起，電視等多款熱門3C家電0元帶走，包含限量小米65吋連網智慧電視，時下最夯的行動投影機、掃拖機器人、Nintendo Switch OLED主機等。遠傳表示，小米65吋連網智慧電視限量100台，喜歡的消費者可以盡快入手。

遠傳表示，月付999起綁約36、48個月，5G手機0元起，包括限量小米65吋大尺寸連網智慧顯示器、小米/LG熱門43吋連網智慧顯示器、人氣小米掃拖機器人2等，搭配5G手機紅米10為例，月付999 綁約48個月，享手機0元，並帶走限量小米65吋大電視，買手機小送大總價值近28,000元。

除了買小送大回饋方案外，30日前申辦遠傳心5G 999以上資費方案，指定手機加碼現折2,000元， 此外不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用之舊手機至遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，可直接換購新手機、平板、3C家電與配件等，年底前最高可折新機價30,000元，針對換購指定手機，折價限時加碼再多4,000元。

針對申辦買小送大方案，遠傳加碼贈friDay音樂2個月免費體驗、指定手機享friDay影音最多3個月免費。

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