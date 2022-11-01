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玩家必收！寶可夢悠遊卡重現經典「3D大師球」　開放11天限時預購

寶可夢造型悠遊卡-3D大師球（圖／Pinkoi提供）

▲嗶卡會亮燈的「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

曾經帶來瘋搶熱潮的「寶可夢造型悠遊卡」，外觀可愛討喜又實用，一開賣就瞬間秒殺，1.4萬個全部賣光。現在又有全新造型推出，粉絲、玩家準備再開搶一波，這次將重現經典大師球，嗶卡還會亮起綠光，為通勤增添一點趣味，想入手的人，可以留意電商平台的預購活動時間，不過每會員限購一組。

繼先前由悠遊卡公司帶來的立體高級球、超級球造型悠遊卡，一推出即造成搶購熱潮，Pinkoi購物網站再度攜手悠遊卡公司合作，推出「寶可夢造型悠遊卡-3D大師球」，以3D開模與細緻工法，真實還原雙側突出的特殊造型，重現經典大師球。另外，嗶卡時會發出綠光，並於塗層上增加珍珠膜，讓光線折射下質感再加分。

11月3日上午11:00至11月13日晚間23:59止，Pinkoi開放共11天限時預購，由於是每日限量商品，每天早上11:00會加開1.5萬組數量，每組售價新台幣798元，一組共2顆，每會員限購一組，活動期間內預購享免運費，將依預購順序出貨。

▲▼高運量「捷運381型列車3D造型悠遊卡」。（圖／台北捷運公司提供）

▲高運量「捷運381型列車3D造型悠遊卡」。（圖／台北捷運公司提供）

台北捷運公司則是繼2021年推出文湖線「列車聲光立體悠遊卡」之後，今年再推高運量「捷運381型列車3D造型悠遊卡」，列車仿真設計，呈現原車細膩視覺感，車身再縮小，輕巧可愛，攜帶方便，感應時會響起「嗶嗶嗶」列車離站警示音，聲光效果十足。

為了讓軌道迷搶先購，「捷運381型列車3D造型悠遊卡」預計11月11日上午11:00開放111組限量首波販售，在「台北捷運官方直營店-蝦皮商城」限量販售，每組售價690元，每人限購1組，12月正式開賣。

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