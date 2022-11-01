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國營事業招考百人作弊！中油5員工被帶走　台電+中鋼3人找槍手

▲▼中油大林煉油廠。（圖／記者許展溢攝）

▲中油又爆招考舞弊。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢、陳宏瑞／高雄報導

中油公司2020年爆發員工涉入國營事業代考槍手舞弊案，有29人更藉此考上中油，事發後全數被中油解職，檢調蒐證後又掌握上百名新進人員名單，昨天前往高雄大林煉油廠和林園石化廠將5人帶回偵訊，全案仍由檢調偵辦中。

高雄地檢署和廉政署2020年破獲中油輸油技術員組槍手舞弊集團，發現不法集團聘請學霸當槍手，幫人代考進入國營事業體，集團依照考生報考5大國營事業的不同，收取90萬至130萬不等費用，透過槍手集團考上的考上中油的29人，事發後已全數被中油解職。

據了解，檢調近日再度掌握上百名新進人員名單，希望這些人可以主動自首，但目前都沒有人自首，其中，中油又有5個人涉嫌重大，其中4個是大林煉油廠、1個是林園石化廠，昨天到場將人帶回。

▲▼中油大林煉油廠。（圖／記者許展溢攝）

▲檢調昨天到大林廠帶回4人調查。（圖／記者許展溢攝）

另外，高雄地檢署今年初追查中油、台電、中鋼國營事業招考爆發的電子舞弊案，查出以吳姓主嫌為首的集團透過聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機作弊考生，想舞弊的考生須先支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案至考生配戴的耳機舞弊。

集團在筆試放榜後還會提供如協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務，經清查集團自105年迄今已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達超過1億，這次檢調除掌握到中油5人外，也掌握到台電2人、中鋼1人，一樣都帶回調查。

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