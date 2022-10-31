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江賢二個展新作公開！「COVID-19」為靈感　醫寫信：看了會流淚

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲2022江賢二個展，其中一件作品以COVID-19為靈感創作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

台灣藝術家江賢二在兩年前於北美館舉辦回顧展，創下參觀人潮巔峰後；如今同步園區期間限定開放，也在台東美術館舉行個展，公開近年尚未曝光的作品。特別的是許多新作不在畫布上作畫，都是「廢物再利用」，像是油漆罐、紙團，甚至鋼筋、水泥等建材；其中一幅《COVID-19》複合媒材創作，是疫情下的靈感，有醫師寫信給他「看了會想流淚」。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼江賢二近年不在畫布上作畫，都是「廢物再利用」，像是大量油漆罐組成的《藍色幻想曲》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

江賢二曾經旅居巴黎和紐約創作，卻有長達30年時間不肯賣畫，只因自己不滿意，直到中年才認可自己是一位藝術家；又在年近6旬返台，創作《百年廟》系列而在台灣藝壇打開知名度。

66歲移居台東後，感受到東海岸美景帶來前所未有的喜悅，是在巴黎、紐約、台北都不曾有過的，創作風格也有明顯變化，讓他再度迎來藝術生涯高峰。如今高齡80歲的他，依然每天晨起聽音樂、創作，比起年輕時宛如「藝術苦行僧」在漏水的房間作畫，現在更懂得享受生活。

為了感謝台東給他第二個藝術生命，他在公益平台基金會的協助下，於金樽打造「江賢二藝術園區」，希望跟多人分享在台東生活的美好體驗。今年因局部區域完成，期間限定開放；同步也在台東美術館展開「2022江賢二個展」，即日起至11月27日展出。

▲因為台東給自己第二個藝術生命，決定在落腳處打造「江賢二藝術園區」分享給藝術家、旅人。（圖／高信宗攝影／財團法人江賢二藝術文化基金會提供）

因為2019年起園區開始動工，江賢二身處工地，平凡無奇的建材在他的眼中也有美感，無論是廢棄的鋼網、鐵絲、工作室用舊的畫具，甚至乾枯的椰子葉，都成了他的創作材料。

江賢二曾透露，過去非常完美主義，尤其在都市時，斤斤計較、非常用力，每件作品要上下左右改得很完美；現在老了之後比較不拘小節，也因此打破框架，不在油畫布上作畫，而是各種廢物再利用。有時候助理告訴他，有作品的油彩掉下來，他也沒有從前在意，因為「我覺得藝術品也是生命，好的東西可以幾百年，人幾十年就結束了，何況是油彩掉下來，這算什麼呢？」

▲▼台東「江賢二藝術園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲江賢二（左）親自說明，目前在台東美術館的個展，作品風格確實沒有很開心，因這兩年心繫疫情、戰火。（圖／記者林育綾攝）

他也親自說明，目前在台東美術館的個展，作品風格確實沒有《比西里岸之夢》系列時期開心，「這兩三年疫情、戰爭，我怎麼開心得起來呢？」例如以大量油漆罐組成的《藍色幻想曲》；以及用工地敲碎的水泥和板模、舊畫室拆除的波浪板等，創作出《火與冰》系列，傳達出戰亂不止的殤痛。還有用簡單的塑膠布為底、空酒精罐妝點的作品《Covid-19》，有醫生寫信說，看了「會流眼淚」。

然而江賢二想要表達的並不是悲劇，而是人在面對悲劇時的感受，正如他在作品灰黑的背景中，擎起一座發光的十字架，或燃起一盞幽微燭光，柔美堅定，帶來精神的希望與拯救。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲作品《Covid-19》，有醫生寫信說看了「會流眼淚」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《火與冰》作品傳達出戰亂不止的殤痛。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼這兩三年江賢二身處工地，廢棄的建材在他的眼中也有美感，成為創作材料。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

他也挑戰此生創作最巨幅的作品《海的聲音》，是他得知將在台東美術館舉辦個展後，第一件開始創作的作品，同樣運用了工作室裡隨手可得的材料。一大面看似無窮無盡、各種湧動的藍，其實是由巨量的藍色擦拭紙團連綴而成，有著他作品裡一貫的純淨、詩意和優美。他在台東日日看海，然而卻不是刻意為了「海」而創作「海」，而是讓早已烙印在生命裡的心像，伴隨著心境自然湧現。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼江賢二挑戰此生創作最巨幅的作品《海的聲音》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

此次展覽也收錄了部分《比西里岸之夢》系列，還有精選各時期不同系列，也是未曾正式發表過的中小型作品，提供觀眾了解江賢二的創作脈絡。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」精選各時期不同系列，未曾正式發表過的中小型作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）
 
展覽也再現江賢二鍾愛的「冥想空間」，在小而美、小而莊嚴的展室，希望能帶給人們沉澱心靈的感受。這些作品多半是江賢二在進行大型創作間隙，轉換心情而創作的小品，觀眾可以坐在榻榻米椅墊上欣賞，像是慢慢翻閱藝術家過往的日記，得到片刻的寧靜與喜悅。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽也再現觀眾最愛的「冥想空間」。（圖／記者林育綾攝）

中庭還有他以孫子名字命名的立體裝置藝術「Henry」，以鋼筋立方體為骨幹，再以各種色彩繽紛的薄鋼板，充滿童趣，隨著中庭戶外光線移轉，色彩也隨之律動。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲中庭還有他以孫子名字命名的立體裝置藝術「Henry」。（圖／記者林育綾攝）

另外，江賢二不喜歡用「年表」生硬的方式來呈現創作生涯軌跡，因此展覽特別邀請漫畫家韋蘺若，用「9個關鍵字」來描繪他的人生故事，希望用平易近人的方式，讓眾人走進江賢二的創作世界。

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽特別邀請漫畫家韋蘺若，用「9個關鍵字」生動描繪江賢二的人生故事。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台東美術館「2022江賢二個展」。（圖／記者林育綾攝）
 
除了「2022江賢二個展」在台東美術館展出；同步「江賢二藝術園區」部分完工的區域，也對外開放到11月27日，此後就會閉園並繼續施工，預計2024年夏天，整個園區落成之後才會再度開放。

2022江賢二個展
策展人｜紀嘉華
展期｜即日起～2022年11月27日
地點｜台東美術館（台東市浙江路350號）
開館時間｜週二至週日 09:00-12:00、13:30-17:00；週一休館

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