江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

▲「江賢二藝術園區」期間限定開放，11月底之後將閉園繼續施工，預計2024年再度開放。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台東報導

台灣藝術家江賢二從15歲就立志要成為畫家，卻直到中年才認可自己夠格、老了才成名。今年已經80歲的他，認為台東給自己第二個藝術生命，決定在落腳處成立「江賢二藝術園區」，分享給其他創作者和想獲得平靜的旅人。近來局部空間落成，期間限定開放，有粉絲朝聖時巧遇他本人，還激動到淚流不止。

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▲江賢二認為台東給自己第二個藝術生命，決定在落腳處成立「江賢二藝術園區」分享給藝術家、旅人。（圖／記者林育綾攝）

江賢二曾經旅居巴黎、紐約30年，當時因為完美主義，經常不滿自己的作品，反覆蓋上一層又一層的筆跡；儘管也有作品受到青睞，但無論誰想買畫，只要他自己不滿意，一律不賣。直到40歲創作了《巴黎聖母院》系列後，才相信自己是一位夠格的藝術家。

他在近60歲返台後，創作《百年廟》系列而在台灣打開知名度，許多企業家、收藏家都想買他的畫；不過他並不輕易賣畫，不但會問對方打算把畫掛在哪裡，甚至會親自幫對方掛畫，就是希望收藏作品的人是真心喜愛，而不是將作品變成拍賣場上獲利的物質品。

▲藝術家江賢二今年80歲。（圖／記者林育綾攝）

▲江賢二藝術園區也重現「冥想空間」。（圖／記者林育綾攝）



台北市立美術館在2020年3月時舉辦江賢二的回顧展，創下了參觀人潮巔峰！當年江賢二已經78歲，展覽回顧了他55年來的創作，當年3月因疫情爆發，北美館每天限額參觀，直到6月才正常開放，不過江賢二的展覽參觀人次高達12萬6573人，可說是當年度全台最受歡迎的展覽之一。疫情籠罩下的不安，許多人被他的作品療癒、圈粉，也因他傳奇的創作生涯而受到激勵。

▲▼北美館在兩年前舉辦「江賢二回顧展」，創下了參觀人潮高峰，也是江賢二的藝術生涯高峰。（圖／記者林育綾攝）

江賢二透露，過往作畫時都把門窗關緊，密不透風，不讓外面的光線照進屋內，為的是不希望受影響，而想讓內心的光透過作品湧現。他甚至曾住在會漏水的房間，常常畫到晚上11點多才吃飯，宛如藝術苦行僧。

直到15年前決定搬到台東，落腳金樽，被台東的美景、自然天光深深打動，那刻起他才開始在陽光下作畫，發現這才是讓他找到內心之光的湧泉。江賢二的創作也從那時起，再度有明顯風格變化，像是《比西里岸之夢》、《金樽》系列作品，色彩繽紛、亮麗，他沒有刻意去畫出金樽的風景，但台東的山水、光線、空氣，都已經融入在他的作品裡面。

▲江賢二在台東也復刻了自己在巴黎的畫室。（圖／記者林育綾攝）

▲如今他也經常在敞開的戶外、天光下創作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼落腳台東後，江賢二的畫風變得明亮繽紛許多。（圖／記者林育綾攝）



▲江賢二認為台東給自己「第二個藝術生命」。（圖／記者林育綾攝）

為了感謝台東給自己「第二個藝術生命」，他有了想建立藝術園區的想法，希望讓台灣的其他藝術家、創作者，也能跟他一樣擁有這麼美好的體驗；也跟大眾分享大自然帶給他的啟發和平靜。他認為，台東本身擁有很豐沛的原民文化、音樂與藝術，深信藝術家只要待在這裡一兩個星期，等到回到自己的地方，一定會有不一樣的感覺。

而這想法也獲得他的好友、公益平台董事長嚴長壽有相同共鳴，他也期許，台東會成為未來國際上的藝術朝聖之地；而江賢二除了賣掉自己的地來蓋園區，也在公益平台的協助下，募集各界一起建構。

▲▼「江賢二藝術園區」成為愛好藝術與自然的旅人們朝聖之地。（圖／記者林育綾攝）



「江賢二藝術園區」設計團隊以江賢二原有畫室改建、擴張，由江賢二提供草模，並由建築師林友寒、台灣清水建築工坊董事長廖明彬、建築師黃文榮等人協力完成，另有嚴長壽帶領公益平台的行政團隊，目前完成共約1公頃的2棟展廳，在今年9月底期間限定開放。



▲「江賢二藝術園區」期間限定開放。（圖／高信宗攝影／財團法人江賢二藝術文化基金會提供）

▲▼園區成為愛好藝術與自然的旅人們朝聖之地。（圖／記者林育綾攝）



▲▼園區展示許多作品。（圖／記者林育綾攝）



有粉絲在最近前往園區朝聖，恰好遇到江賢二現身，還激動到淚流不止，讓江賢二也關心對方，才得知在疫情期間，被作品深深療癒。

「江賢二藝術園區」部分完工的區域，對外開放到11月27日，此後就會閉園並繼續施工，預計2024年夏天，整個園區施工完畢之後才會再度開放。未來園區除了展出江賢二的藝術作品，讓旅人們感受台東金樽的美好與平靜之外，也將開放藝術家和創作者進駐，他透露，不限定是畫家，也可以是文學家來進駐。

同步在台東市美術館也有「2022江賢二個展」，多達20多件作品是首度曝光，還有近兩年對疫情、戰火反思的創作。

▲江賢二期望將金樽美景與人分享。（圖／記者林育綾攝）

▲江賢二、嚴長壽（右）分享建立園區理念。（圖／記者林育綾攝）

江賢二藝術園區

（部分區域期間均免費參觀）

地址：台東縣東河鄉金樽132之1號

開放時間：即日起至2022年11月27日，週二至週日10：00~12：00、13：00~17：00，週一休館。