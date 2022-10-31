檢方扣我洗錢！遭控財產來源不明　林姿妙出庭喊冤：我清清白白

▲宜蘭縣長林姿妙在地院準備庭中，否認洗錢及財產來源不明。（圖／記者游宗樺攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙弊案31日上午召開準備庭，在洗錢7千8百多萬元、財產來源不明罪部份，林姿妙答辯時否認犯罪，強調是20多年來的債務循環累計所致，她是清清白白的，而且沒有人頭帳戶，若她有罪，那檢方所指的人頭帳戶為何都沒起訴？有關起訴書的洗錢相關資料附表，林的律師答辯說，因多年來金流明細多，須再一一確認，之後再向院方提出意見。

宜蘭地檢署2022/08/23起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，起訴分成4案：第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。

第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙與她助理張桂綾特殊洗錢案，林姿妙2018年擔任縣長至今，除了每月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。

在準備庭中，就洗錢7千8百多萬元、財產來源不明罪部份，林姿妙答辯否認犯罪的說，「是檢方扣我洗錢，我是冤枉的」7844萬元現金流，是20多年來的債務循環累計所致，欠債還錢沒有洗錢，沒有財產來源不明，沒有7千多萬元這回事。若她真洗錢，那檢方所指的人頭帳戶為何都沒起訴？

林的助理張桂綾答辯否認犯罪，她說，主要是每天在查閱林姿妙到期應付款後，向林報告，林會向債務人連絡，由她拿林開的支票向對方調錢，對方會先扣利息再交付錢或給支票由她領錢，再由她存入林的帳戶內，是借錢不是洗錢。