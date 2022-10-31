王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

高端31日公布新冠疫苗採購合約價錢平均每劑840元，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也於記者會上強調，「高端採購單價比BNT和莫德納低，並沒有買貴的情形」，卻引來國民黨台北市議員徐巧芯狠嗆，不好的東西，連買都不該買，還比價，並提出高端疫苗的真正5問題，「跟人家根本是在比心酸的」。

徐巧芯說，首先，人家都得到WHO國際認證，高端什麼都沒有，憑什麼賣這麼貴？第二，別人的疫苗都做了三期實驗，高端一個1.5期，EUA可能要被撤銷的，有什麼可比性？

另外，徐巧芯說，打BNT跟莫德納可以出國走透透，恢復正常生活，打高端連去日本都還要做PCR，不少打了的人都嫌倒霉，還好意思講得洋洋得意？第四，BNT疫苗可以研發次世代，可以賣到世界各國，高端的唯一客戶是中華民國政府，沒有其他國家要，連比都沒得比；最後，審計部的資料推算回去的價格、衛福部預防接種組ACIP召集人李秉穎的記憶說的是一劑1000多元，為什麼會有價差？仍然沒有說明。

徐巧芯認為，不好的東西，連買都不該買，「王必勝說高端疫苗買840元沒有比BNT、莫德納貴。但真正的問題是，高端疫苗跟人家根本是在比心酸的。」