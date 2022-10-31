　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

高端31日公布新冠疫苗採購合約價錢平均每劑840元，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也於記者會上強調，「高端採購單價比BNT和莫德納低，並沒有買貴的情形」，卻引來國民黨台北市議員徐巧芯狠嗆，不好的東西，連買都不該買，還比價，並提出高端疫苗的真正5問題，「跟人家根本是在比心酸的」。

徐巧芯說，首先，人家都得到WHO國際認證，高端什麼都沒有，憑什麼賣這麼貴？第二，別人的疫苗都做了三期實驗，高端一個1.5期，EUA可能要被撤銷的，有什麼可比性？

另外，徐巧芯說，打BNT跟莫德納可以出國走透透，恢復正常生活，打高端連去日本都還要做PCR，不少打了的人都嫌倒霉，還好意思講得洋洋得意？第四，BNT疫苗可以研發次世代，可以賣到世界各國，高端的唯一客戶是中華民國政府，沒有其他國家要，連比都沒得比；最後，審計部的資料推算回去的價格、衛福部預防接種組ACIP召集人李秉穎的記憶說的是一劑1000多元，為什麼會有價差？仍然沒有說明。

徐巧芯認為，不好的東西，連買都不該買，「王必勝說高端疫苗買840元沒有比BNT、莫德納貴。但真正的問題是，高端疫苗跟人家根本是在比心酸的。」

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
今晚3區防「豪雨以上強降雨」！　再變天時間曝
她卡梨泰院死人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣」　父拚死遞出孩
上海迪士尼突關閉「陰性才能出園」　遊客錯愕：萬聖夜沒法狂歡
新光金大公主吳欣盈懷孕了！喜懷「金髮碧眼」北鼻
快訊／台中重劃區驚見白骨！上身埋土內「下身外露」
快訊／下班注意！國3「三車追撞」　現場回堵6公里
快訊／金門大橋通車5hrs就車禍　紅車跨雙黃線超車失控自撞
中2000元！　票選第二周116人得獎名單出爐
轎車違規臨停！　害女騎士慘摔遭大貨車輾爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

吳達偉、黃珊珊合唱《海波浪》！　柯文哲台上聽傻…表情成亮點

受邀榮民節慶祝大會　柯志恩：榮民建設台灣功不可沒

高捷黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」　黃捷心臟漏一拍

許淑華推南投低碳觀光　成功爭取「日月潭電子票證整合計畫」加碼補助

黃永昌萬聖節扮美國隊長！呂家愷邀鄉親手作DIY　背後用意有洋蔥

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

館長拍桌飆罵整整30分鐘！　「民進黨這次選舉死定了」

靠卡會響「列車離站音」！北捷推3D造型悠遊卡　限量111組雙十一開搶

受邀參加劉啟芳里長競總成立　柯志恩讚大牛里長「有誠心、有正義」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

吳達偉、黃珊珊合唱《海波浪》！　柯文哲台上聽傻…表情成亮點

受邀榮民節慶祝大會　柯志恩：榮民建設台灣功不可沒

高捷黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」　黃捷心臟漏一拍

許淑華推南投低碳觀光　成功爭取「日月潭電子票證整合計畫」加碼補助

黃永昌萬聖節扮美國隊長！呂家愷邀鄉親手作DIY　背後用意有洋蔥

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

館長拍桌飆罵整整30分鐘！　「民進黨這次選舉死定了」

靠卡會響「列車離站音」！北捷推3D造型悠遊卡　限量111組雙十一開搶

受邀參加劉啟芳里長競總成立　柯志恩讚大牛里長「有誠心、有正義」

趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

高捷黃線拼2028年完工　內行點名1站「透天潛力區」

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻眼

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

女方才剛否認！　ASTRO Rocky認愛大5歲女星：正在了解彼此的階段

接棒未來培育小小棒球人才　味全龍職棒賽場週末成親子運動場

南警創傷急救教育訓練　黃偉哲期勉成為市民安全守護者

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

母女騎車雙載遭軍卡輾死「致命關鍵」是台灣人壞習慣？4兵拍抖音被國防部汰除【小編沒收工】221031

政治熱門新聞

竹市民調高虹安、沈慧虹平手！　趙少康：躲起來的選民出來了

踩踏事件怎自救？義消曝6步驟：形成三角區

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

備戰辯論白天閉關、晚上開講　綠催化「為阿中戰鬥的理由」

向美購460枚拖式飛彈「全未到貨」　邱國正：今年晚了明年就補上來

「媽媽市長」遭扭曲　盧秀燕再轟英德

四成三國人支持18歲公民投票權修憲案複決

高中生冒雨喊「票投陳時中」　本尊現身：挺18別打假球

討論這兩女人網炸鍋　神比喻好老闆VS.慣老闆

論文審定報告被德明列機密　蔡壁如：至今不知哪裡涉及抄襲

柯志恩造勢支持者超乎預期

柯志恩：國民黨將從南部再起

蔡壁如論文使用「內容分析」　台大教授：這方法不能用校方應告知

王世堅看好陳時中　預言「他的選情熱度正要上來」

更多熱門

相關新聞

高捷黃線機廠動土了！2028年完工

高捷黃線機廠動土了！2028年完工

高雄市長陳其邁今（31）日上午偕同行政院副院長沈榮津，出席高雄捷運黃線機廠統包工程動土祈福典禮，宣布捷運黃線開始起跑，期盼在最短時間加速工程腳步，於2028年如期如質完工，同時進行周邊聯合開發，擴大公共投資及招商引資。另外，他也預告，林園線順利的話，在今年底或者明年初也會動工，強調工程就是要拚、要很努力。

柯志恩讚大牛里長有誠心、有正義

柯志恩讚大牛里長有誠心、有正義

王世堅預言辯論會「蔣萬安表現會最差」

王世堅預言辯論會「蔣萬安表現會最差」

韋安／得票數影響侯的「好好做事」

韋安／得票數影響侯的「好好做事」

柯閃避白狼　王世堅：枵鬼假細膩

柯閃避白狼　王世堅：枵鬼假細膩

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長高端

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面