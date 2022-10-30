　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

去年因疫情停辦，今年實體回歸，第37屆勞工運動大會，今(30)日上午在嘉義市立體育場盛大舉行，共有15個職業工會、近600人參與。黃敏惠市長與多位市議員及眾貴賓一早到場，和大家做暖身操，為選手加油打氣，會場活力十足。

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長指出，嘉義市重視勞工權益，恢復升格40周年來，除了升格當年、2003年爆發SARS疫情，以及去年受新冠疫情影響等，僅停辦3次外，每年辦理勞工運動大會，藉由各項競賽，鼓勵勞工朋友多多運動、鍛鍊身體，讓生活更加健康，也以運動會友，各工會之間彼此切磋、聯絡情誼。

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感謝，嘉義市總工會林慶壽理事長、職業總工會高進添理事長、15個參賽工會理事長，以及所有勞工朋友辛勞付出，不斷推動嘉義市的經濟發展。同時在疫情最艱困的時刻，做好各項防疫工作，守護嘉義市健康安全，大家「相挺相助」共度防疫難關，隨著生活逐漸恢復常軌，讓我們一起努力、一起幸福。

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

運動大會競賽項目分為9項，包含趣味大隊接力、時代巨輪、與球共舞、雙雙對對、前線爆破、研究發展、為民服務、負重接力及划拳等，透過多元化運動類型，增添比賽趣味性，促進勞工朋友身心健康與生活平衡，同時鼓勵民眾多加利用國民運動中心，作伙拚健康。

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，今年有15個職業工會，包含理燙髮美容業職業工會、餐飲業職業工會、褓姆職業工會、印刷職業工會、資訊服務職業工會、肉類食品加工職業工會、騰力門控企業工會、遠東機械工業企業工會、嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會(嘉基企業工會)、南山人壽保險企業工會、成衣服飾整理加工業職業工會、派報業職業工會、幼兒托育職業工會、中藥製造業職業工會、檳榔包裝加工業職業工會、將近600名勞工朋友參加，彼此交流、紓解工作壓力。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
男星擦身梨泰院現場！　曝「警消湧入搶救畫面」
蕭閎仁開車「墜落山谷」！　車體嚴重變形
政府早警示是可怕慶典！地獄梗海報阻去梨泰院：真的會變幽靈
住梨泰院飯店！遊客俯瞰人潮　驚見一具具屍體
快訊／北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅黃線停車
在梨泰院直播「突慘叫後失蹤」！　女網紅現況曝
暴雨狂轟台成「紫紅色蕃薯」　雨勢最猛時段出爐
快訊／奈格共伴效應發威　宜蘭豪雨達「土石流紅色警戒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

城隍廟慈善會清寒孝親獎學金 　九屆共頒發526位清寒孝親學生

嘉義市社規師成果展　社區營造獎項5類20單位獲獎

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會　黃偉哲感謝社褔關懷兒少

那年，我們一起聽的歌最終場 　裘海正6魅力女聲日式建築開唱

疫情導致家家戶戶囤藥如山　投縣籲注意保存期限+6步驟回收

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

馬克Diss金鐘「讓陳亞蘭入圍」　 網尷尬傻眼：準備道歉了

嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

城隍廟慈善會清寒孝親獎學金 　九屆共頒發526位清寒孝親學生

嘉義市社規師成果展　社區營造獎項5類20單位獲獎

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

長庚紀念醫院2022永慶盃路跑　台北、高雄及嘉義三地開跑

埔里水資源回收中心動工　第一期完工每日處理民生汙水4500噸

推銷自己村里水菜　博士市代候選人陳韋逞邀YouTuber網路行銷

藍鵲紅鼻子鵲寶公益親子同樂會　黃偉哲感謝社褔關懷兒少

那年，我們一起聽的歌最終場 　裘海正6魅力女聲日式建築開唱

疫情導致家家戶戶囤藥如山　投縣籲注意保存期限+6步驟回收

不要盤腿坐！專家驚揭「3原因超傷身」　網痛慘喊：就是我啊

金曲歌王哽咽憶已逝哥偷塞錢　忍淚朝天痛喊：哥，我成功了！

FB改名後市值蒸發「一個台灣GDP」　謝金河：Tesla小心步上後塵

蕭閎仁開車載4人「墜落山谷」！　鋼索下放200米才找到...車體嚴重變形

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

窩心臘腸沒吃飽「突落跑」　跑去叼「熊娃娃朋友」共餐

月領4萬5！她當6歲童保母「一起住豪宅」　1天進奶奶房間嚇傻

柯志恩造勢支持者超乎預期　主辦單位急調千張椅子支援

快訊／快移車！北市今晚8時起「水門只出不進」　開放周邊紅、黃線停車

「昨天事情忘記了」　張泰山換角度：今年已經很棒

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

台7線又崩了！路基流失50公尺通路時間延期

不給糖就搗蛋！金門「搞鬼」千人變裝迎萬聖節　

台南柳營國小前警傳火燒車

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

台南做工行善團展技修繕

護師為慈父打疫苗　照片獲埔榮之美攝影展金牌

柯文哲南下屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

南投縣籲注意備用藥品保存期限+6步驟回收處理

台南公宅2024年陸續完工

王宣貿扮最牛候選人出場

台南南化驚傳住宅火警

推銷村里水菜　陳韋逞邀YouTuber網路行銷

樂齡文教力六都第一

長庚醫院永慶盃路跑台北高雄嘉義三地開跑

更多熱門

關鍵字：

嘉義市勞工運動會

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面