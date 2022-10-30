嘉義市勞工運動會　15個職業工會近600人參賽

▲▼ 嘉義市勞工運動會」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

去年因疫情停辦，今年實體回歸，第37屆勞工運動大會，今(30)日上午在嘉義市立體育場盛大舉行，共有15個職業工會、近600人參與。黃敏惠市長與多位市議員及眾貴賓一早到場，和大家做暖身操，為選手加油打氣，會場活力十足。

黃敏惠市長指出，嘉義市重視勞工權益，恢復升格40周年來，除了升格當年、2003年爆發SARS疫情，以及去年受新冠疫情影響等，僅停辦3次外，每年辦理勞工運動大會，藉由各項競賽，鼓勵勞工朋友多多運動、鍛鍊身體，讓生活更加健康，也以運動會友，各工會之間彼此切磋、聯絡情誼。

黃敏惠市長感謝，嘉義市總工會林慶壽理事長、職業總工會高進添理事長、15個參賽工會理事長，以及所有勞工朋友辛勞付出，不斷推動嘉義市的經濟發展。同時在疫情最艱困的時刻，做好各項防疫工作，守護嘉義市健康安全，大家「相挺相助」共度防疫難關，隨著生活逐漸恢復常軌，讓我們一起努力、一起幸福。

運動大會競賽項目分為9項，包含趣味大隊接力、時代巨輪、與球共舞、雙雙對對、前線爆破、研究發展、為民服務、負重接力及划拳等，透過多元化運動類型，增添比賽趣味性，促進勞工朋友身心健康與生活平衡，同時鼓勵民眾多加利用國民運動中心，作伙拚健康。

社會處表示，今年有15個職業工會，包含理燙髮美容業職業工會、餐飲業職業工會、褓姆職業工會、印刷職業工會、資訊服務職業工會、肉類食品加工職業工會、騰力門控企業工會、遠東機械工業企業工會、嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會(嘉基企業工會)、南山人壽保險企業工會、成衣服飾整理加工業職業工會、派報業職業工會、幼兒托育職業工會、中藥製造業職業工會、檳榔包裝加工業職業工會、將近600名勞工朋友參加，彼此交流、紓解工作壓力。