高雄車站新動線通車首日狀況曝　商圈期待「人潮帶來商潮」

▲高雄車站新動線通車首日，交通穩定順暢。（圖／高雄市交通局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄車站新路線站東路通車首日，交通穩定順暢，交通局表示，路段平均旅行速度維持與站東路通車前相同，顯示用路人已習慣高雄車站站東站路北上、站西路南下單行運作。同時，交通局每日也安排30位人員引導民眾轉乘公車，並為長者提供溫馨帶位服務，協助順利搭車。

大高雄商圈王文雄理事長表示，站東路開通後動線順暢許多，通行便利下人流進來，相信人潮帶來商潮，商圈發展前景可期。後驛商圈李定樺理事長也說，站東路及站西路開通後車流紓解，解決塞車問題，人潮車潮會較有意願進來，前景看好。

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▲高雄車站新動線通車，商圈期待「人潮帶來商潮」。（圖／高雄市交通局提供）

明日為站東路通車後的第一個上班日，交通局呼籲市民朋友行經高雄車站周邊應注意相關管制。交通局說明，高雄車站站東路於10月29日中午開放通車，截至10月30日12時，除站東路及站西路因為車行動線，平均旅行速率在25-30公里小時，其他中山博愛路段平均旅行速率在40公里小時以上，道路服務水準維持在C至D級服務水準，通車後道路績效符合預期水準。

▲高雄車站新動線通車，交通局呼籲民眾應注意相關管制。（圖／高雄市交通局提供）

高雄車站現場聯合指揮所持續維持運作，運用交通局車流偵測設備對週邊道路進行監測，謹慎因應站東、站西路道路切換後車流變化、用路人習慣的調適，隨時的突發狀況得動態調整周遭交通設施及維持警力佈署，力求高雄車站區行車效率以及交通安全的維護。

交通局表示，除了持續觀測車流做出路網行車效率最佳化號誌時制調整外，高雄車站區周邊因行人動線變更，在中山/建國、九如/博愛路口時制設計40秒的行人專用時相，讓行人可以在沒有車輛碰撞風險情況下，安全自在通過路口，往來民眾多表示這代表高雄市人本交通又往前邁進。

▲交通局每日安排30名人員協助引導民眾搭車。（圖／高雄市交通局提供）

交通局貼心提醒轉乘旅客，公車52、紅27原停靠站西路改為停靠站東路站(F區)外；為配合建國路/中山路口管制，行經高雄車站部分路線(100、26、83、36、56、52、紅27、69、12、82、72、60)更改行駛動線，分別停靠於中山路與建國路口週邊之A、B、C、D、E等區。

為協助民眾順利搭車，交通局除在車站附近張貼相關圖示及導引牌面外，每日也安排30位人員在周邊站位引導民眾搭乘公車，並為長者提供溫馨帶位轉乘公車服務。為帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，交通局在車站附近張貼相關圖示、導引牌面及安排服務員引導民眾搭乘公車；另提供YouBike2.0公共自行車轉乘服務服務。