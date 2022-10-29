BA.5次世代疫苗確定不分階段！12歲以上全面同步開打　莊人祥曝原因

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納BA.5次世代疫苗預計11月中下旬開打，適用對象放寬到12歲以上，但是否會分階段開放接種受到關注。指揮中心發言人莊人祥今（29）日表示，除首批60萬劑疫苗將於11月上旬抵達，已經確定再一週後會有超過一百萬劑疫苗到貨，評估數量充足，決議12歲以上青少年與成人可以同時全面開打，不用分階段。

次世代雙價疫苗含有原始株與變異株兩種疫苗株，國內最先核准通過的是「莫德納BA.1雙價疫苗」，目前已經開放接種；食品藥物管理署16日核准「莫德納BA.5雙價疫苗」以及「BNT的BA.1雙價疫苗與BA.5雙價疫苗」，一共3款疫苗的緊急使用授權（EUA），適用於12歲以上青少年及成人作為追加劑使用，與前一劑間隔至少3個月施打。

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指揮中心27日說明，首批莫德納BA.5疫苗預計有60萬劑於11月上旬抵台，經過檢驗封緘程序，預計中下旬可以開放民眾接種。

根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議結論，莫德納BA.5雙價疫苗視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用，但是否會比照BA.1開打時以年齡、風險族群分階段接種，要看後續到貨的時程。

莊人祥今天說，已經和莫德納方面確認，首批BA.5疫苗到貨之後，一週後會有再一批超過一百萬劑疫苗抵台，依據現行BA.1接種情況評估，疫苗數量相當充足，指揮中心決定屆時可以12歲以上全面開打。

莊人祥日前說明，屆時預期國內會同時有BA.1與BA.5兩款次世代疫苗，指揮中心也開放民眾自由選擇。

▲BA.5次世代疫苗通過食藥署EUA。（圖／指揮中心提供）

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