老公1年給家用13K！夏天「禁止全家吹冷氣」妻崩潰提告：太小氣了

▲妻子不滿丈夫太小氣，把對方告上法庭。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一名人妻近日將丈夫告上法庭，怒控他太小氣。這名家庭主婦抱怨稱，丈夫自從結婚後就很小氣，盛夏開個冷氣都嫌貴，每年只給她3000元人民幣（約新台幣13313元），都不夠日常看病吃藥。她苦忍48年後，近日訴請法院，判自家店面的租金一半歸自己。

據長沙廣電《星視頻》24日報導，近日，河南鄧州市法院成功調解一起婚內夫妻財產分割糾紛案，引網友熱議。

李姓妻子訴稱，兩人結婚48年，結婚至今丈夫一直當家管錢，平日里生活非常「摳門」，盛夏酷熱難耐開個冷氣都嫌浪費。

她指出，丈夫每年只給3000元，請求法院判令其家中門面房（編按：店面）的一半租金，每年3萬元（人民幣，下同）歸她所有。

對此，丈夫辯稱，自己常年勤儉持家，每年給妻子3000元是零花錢，家中生活費及妻子藥費均由自己開支。他表示，近年兒子生意賠了需接濟，女兒家庭困難也要幫忙。

對此，法官勸丈夫不要「獨攬」經濟大權，尊重關心妻子，與妻子平等協商。在反覆調解下，丈夫答應將家中租金一半給妻子，承諾以後協商處理家庭問題。妻子聽後原諒對方，表示會體諒丈夫，多換位思考溝通。

法官提醒，在婚姻關係存續期間，夫妻雙方對共同財產具有平等的處理權，應遵循平等自願原則友好協商，以免傷害夫妻感情。