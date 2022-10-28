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社會 社會焦點 保障人權

「深夜幫餵貓」卻衝摩鐵會小王！　綠夫氣炸求償...賠30萬

▲▼貓咪示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲人妻深夜去餵貓卻整夜不歸，被老公發現是幽會小王，小王的女友得知後在臉書指名道姓開嗆「破女、很髒」，遭法院判刑又要賠錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名郭姓人妻常在半夜向老公說，要到友人的貓舍幫忙餵貓，然後就整夜不回，幾次後老公趙男覺得有「貓膩」，跟蹤後才發現妻子是去夜會小王阿宥（化名），趙男與妻子離婚後對2人提告，獲賠30萬，阿宥也向女朋友許女坦承2人的對話；許女看了氣炸，在臉書、IG上標記郭女開嗆「破女」、「很髒很噁心有夠噁」，郭女蒐集證據後反過來提告，許不但被依違反個人資料保護法遭判刑4月，還需賠償郭女4萬元。

事件緣由為郭姓人妻原本常常假借出差或員工旅遊，留宿在外。離職後，郭女更經常半夜說要去友人經營的貓舍協助餵貓，深夜出門後，到隔天清晨6、7點都還沒回家，有時候甚至來不及送女兒去幼稚園。

郭女的行為讓趙姓老公起疑，開始跟蹤妻子行蹤，發現郭女在上班時，就幾乎都搭乘小王阿宥的汽車上下班，2人在LINE對話中更以「老公、老婆」互稱，還相約到台中汽車旅館過夜；趙男心碎離婚後提告求償，法官判2人需賠30萬，而阿宥也向女友許女坦承一切，並讓她看2人對話截圖等資料。

許女大為不滿，憤而在臉書與IG上，直接標記男友與郭女「女生要潔身自愛，不是破成這樣跟別人男友打砲又跟妳老公打砲，更何況你還有小孩的人」、「我真的很討厭破女」、「隨便成這樣，都在被別人看笑話呢」，甚至將郭女照片截圖PO網痛罵「妳條件怎樣自己知道、照照鏡子看看妳自己多卑微」。

郭女不滿控告許女，高雄地院審理後認為，許只因為私下情感糾紛，指名道姓在網路上公開郭的個人資料，依違反個資法處4月徒刑；民事部分郭女提告許女與阿宥要求45萬，法官認為許女擅自公開揭露郭的資料與照片，且對於公眾沒有利害關係，足以造成她名義的損害，判許應賠償4萬元；而阿宥曾對女友表示「資料不能外流」，不具有侵害的故意，判他免賠，仍可上訴。

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