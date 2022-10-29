知名升降桌品牌被爆「暗藏鏡頭」　CEO喊冤：用來檢測心率

▲民眾投訴升降桌安裝鏡頭偷窺隱私。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

樂歌的智慧型升降桌近期被爆暗藏鏡頭，而產品本身並沒有需要用到鏡頭的地方。樂歌19日回應稱，鏡頭是用於「無接觸心率檢測功能」，不存在洩露隱私的可能。該說法隨即被網友罵爆，樂歌董事長項樂宏27日晚間出面道歉。

據《極目新聞》報導，有民眾9月底投訴，自己購買的樂歌A9升降桌暗藏鏡頭，「在產品使用介紹中，根本就沒有提到這個攝像頭（即鏡頭）的功能」，對用戶隱私形成威脅。

該投訴引發網友熱議，不少人表示，也發現自己購買的樂歌升降桌含有鏡頭。對此，樂歌公司19日回應稱，隨附的智慧螢幕內置鏡頭是用於公司開發的「無接觸心率檢測功能」，目的是為用戶提供健康增值服務。

▲樂歌的產品。（圖／翻攝自極目新聞）

樂歌指出，該產品在局部使用過程中存在一些兼容性問題，出於謹慎考慮，該項功能已經關閉，鏡頭不存在竊取用戶隱私的問題；如有必要，公司會提交智慧螢幕的相關代碼給權威第三方平台檢測排查，承諾不濫用該裝置調取用戶隱私。

樂歌27日進一步回應，「攝像頭不提取、不上傳、不保存用戶臉部照片，通過30秒臉部掃描（非拍照、非錄像）來檢測臉部血管的微小跳動，且僅經本地算法過濾噪音，測得心率。」

▲樂歌董事長在影音號上「喊冤」。（圖／翻攝自極目新聞）

樂歌董事長項樂宏亦出面「喊冤」，智慧螢幕和無接觸心率檢測屬於科技創新，對於科技創新中帶來的新問題，會持續關注和提升；對本次因鏡頭給公眾帶來的困擾表示歉意，將進一步做好解釋說明工作，對於退換貨的客戶做好服務工作。

▼ 樂歌董事長的說法。（圖／翻攝自極目新聞）

不過，樂歌的2次回應並沒有被消費者認同，怒斥「什麼叫暗藏？說明使用者不注意根本不知道」、「你的產品使用介紹中，根本就沒有提到這個攝像頭的功能」、「用個那麼低質量的攝像頭，居然可以通過照臉和臉上的毛細血管跳動來測心率？是你傻還是把大家當傻子？」。

據悉，樂歌人體工學科技股份有限公司（Loctek）成立於2002年，總部位於浙江寧波，是大健康人體工學行業首家A股上市公司，同時也是大陸通過IPO形式上市的跨境電商第一股。

該公司在中國、美國、德國、英國、日本、越南、菲律賓等地擁有4000名員工，2020年實現營業總收入19.4億元（人民幣），按年增長98.4%，在《2021年浙江省成長性最快百強企業榜》排名第一。