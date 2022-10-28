台畜農科廠獲全國唯一外銷日本雙認證　現代化生產品質達國際水準

▲台畜為全國唯一同時於兩項目獲得日本農林水產省認可的肉品廠。（圖／台畜提供）



生活中心／台北報導

在全球疫情趨緩下，台灣與日本等地相繼開放邊境，國際間產品進出口等業務隨之恢復熱絡，根據日本農林水產省公告，日前共新增2家台灣合格肉品廠獲准輸日，不僅為台灣逾10年來第⼀次有加熱禽肉處理設施獲得認可，更使國內老字號肉品加工大廠台畜（全名「台灣農畜產⼯業股份有限公司」）成為全國唯⼀同時具備「加熱畜肉(偶蹄)處理設施」與「加熱禽⾁處理設施」兩項可合法外銷日本的肉品廠。台畜斥資10億、歷時六年，於屏東農業生物科技園區打造符合美、日輸出規範的全新廠房，本次獲得日本肯定，顯見台灣在肉類處理的技術與衛⽣把關上，已具相當程度品質保證，締造台灣畜禽產銷一大里程碑。

為保護畜產業避免受畜禽類傳染病入侵，日本對各種肉製品都採取相當嚴格的管理措施與審查程序，因此肉品進入日本市場實屬不易。為開啟外銷新契機，台畜經台灣防檢局、食藥署審核，早在2019年遞交相關資料，並經日本農林⽔產省實地查核、動物檢疫所與厚生勞働省檢疫所申報等檢查程序，歷時3年多通過書面審查與實地查證，於疫情間成功突破重圍取得日方核可。農委會主委陳吉仲指出：「日本對工廠人流、物流再到氣流等都需經過嚴格管控與抽驗，可以說能通過日本檢測的⾁品，基本上要銷到各國都沒問題了。」

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▲台畜農科廠結合全新硬體建設以及最先進加工技術，工廠通過FSSC22000、與ISO22000、ISO9001等食品安全系統驗證。（圖／台畜提供）



看準外銷商機，台畜全力推動產業現代化，工廠生產線設計與規劃完全杜絕生熟肉品交叉污染，在人員管理上，生品與熟品作業員進廠區前即徹底分流，工作業務處理均以實體牆面明確分隔，進廠前更設置工作衣鞋換裝、鞋底消毒、洗手液、酒精指縫刷、風刀乾手機、二次消毒酒精、氣浴室等7道程序，嚴格把關各生產流程；在場地配置上，生熟界面或不同作業區通道均設置緩衝區阻隔氣流，建築材料也格外講究，作業區牆面、天花板皆採用不鏽鋼材質，地板則以造價比不鏽鋼還貴的工業用地板，嚴防交叉污染。

台畜農科廠結合全新硬體建設以及最先進加工技術，工廠通過FSSC22000、與ISO22000、ISO9001等食品安全系統驗證，以最高規格把關食安，月產量最高達1,200公噸，為全台灣產能最大的肉品加工廠，提升台灣加工肉品外銷質量，扮演帶動上、中、下游周邊產業發展的加速器角色。

▲工廠生產線設計與規劃完全杜絕生熟肉品交叉污染。（圖／台畜提供）



全球化帶動競爭多變而複雜，不只同質商品，甚至替代性商品皆呈倍數增長，本次台灣肉品重返日本外銷舞台實屬得來不易，如何提高營運韌性因應瞬息萬變市場，為企業成功佈局國際進出口業務的關鍵。台畜接下來計畫將以精準化開發策略為核心，導入消費者資料庫及數據化管理，鎖定市場需求、加速產品開發，其中，台畜洞悉近年調理食品及雞肉類製品的需求成長趨勢，陸續推出屏東麻油雞胸肉、青檸紅藜雞胸肉、貓兒干花生醬雞胸肉等新商品，結合台灣小農農產做出多變的新台味，相繼在市場闖出口碑。

目前台畜已外銷加工肉品至港澳等海外地區，本次取得日本「加熱畜肉（偶蹄）處理設施」與「加熱禽肉處理設施」合法資格，意味著從該廠所生產的畜肉及禽肉即可合法輸日。除持續外銷自家產品外，台畜亦歡迎國內各方的美味共同合作，期許攜手將台灣美食打入日本等國際市場。