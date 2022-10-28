大林廠氣爆居民驚慌！陳其邁親率首長視察　點名中油董事長須負責

▲大林廠氣爆嚇壞居民！陳其邁親率隊再視察公安，點名中油董座負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄中油大林煉油廠昨日（27日）晚間發生大火，火光一度染橘夜空，高雄市長陳其邁在火警發生後也趕赴現場坐鎮，要求第三重油脫硫工廠全面停工，並對中油開罰530萬元。陳其邁今日下午1點多，親自率市府副秘書長、勞工局、消防局、經發局、環保局、工務局等局處首長，再赴現場視察公安檢查進度。

針對中油大林煉油廠火警案，高雄市長陳其邁今（28）上午指示市府相關局處全面進行公安檢查，下午1點15分，再度親自率市府副秘書長、勞工局、消防局、經發局、環保局、工務局等局處首長再赴現場視察公安檢查進度。





▲▼大林廠氣爆嚇壞居民！陳其邁親率隊再視察公安，點名中油董座負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，第一時間已要求中油董事長李順欽，必須在一周內提出事故調查報告，並就事故現場全面徹查，釐清事故發生原因，要求徹底檢討，加強落實公安工作。他說，這次事故造成大林蒲鄉親恐慌，中油應該向鄉親道歉，剛剛在現場進行公安檢查時候，也當面要求李順欽董事長要為這件事負起責任。

至於大林蒲遷村議題，陳其邁說，居民大多數取得共識，還有一些配套細節涉及到經費增加，這部分還在跟行政院取得溝通，相信在今年底、明年初就會加速進行遷村。他強調，遷村關係到居民公共安全，也牽涉到空汙改善，經過跟經濟部跟居民三方協商，會加速遷村腳步。

▼▲陳其邁前往現場坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區在27日晚間突然起火燃燒，火勢相當猛烈，熊熊火光一度將天空染成橘色。附近居民表示，一開始先是聽到一聲巨響，接著窗戶開始搖晃，本來以為是打雷或地震，開窗後才發現是火警。

陳其邁昨晚立即抵達現場坐鎮，不少居民聚集在門口大聲抗議，「我們都怕得要死」，甚至將他攔下表達訴求，要求中油大林煉油廠停工，或是讓居民遷村。