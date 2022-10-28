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學成歸國完成3大心願！行醫逾半世紀　急診醫學之父胡勝川獲獎

▲▼花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授十月二十二日獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。行醫超過五十年，胡勝川教授在三十多年前至美國學習急診醫學，並將專業概念引入台灣，提倡重視檢傷分類與到院前緊急救護，致力推廣高級心臟救命術和，被譽為「台灣灣急診醫學之父」。

胡勝川回憶40年前在北部醫院擔任心臟內科醫師時，被調派至急診室擔任副主任，任職一年內見到許多使病人權益受損的事情，他說，不僅看到有的病人可能因無研究價值者而等不到床位，也看到待床的病人幾乎擠滿急診室所有空間的窘況。

▲▼花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

當時的急診室因為採「任務編組制」，由各科醫師輪流擔任主管，看診的是住院醫師而非急診專科醫師，胡勝川認為，急診病人應獲得更好的治療與對待，急診室的環境及制度也有需要改變的地方，他因此把握到美國進修的機會，朝急診醫學領域深入鑽研學習，從此和急診醫學結下不解之緣。

「推動高級心臟救命術、推動急診醫學成為專科、推動緊急醫療救護。這三件事情，就是我回台灣後的三大心願。」胡勝川說，借鏡美國的急診制度和急救技術，他發現並不需要花大錢購入什麼高級設備，只需要培養正確的觀念，就能多從死神手裡搶下很多寶貴生命；這也是他執著於促成各項制度，甚至到衛生署（衛生福利部前身）毛遂自薦，說明緊急醫療救護重要性的原因。

▲▼花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼合歡山雪季醫療開始之初有好幾年都是妻兒陪他在合歡山上吃年夜飯，胡勝川說，只要能救人一命就值得。

然而制度制定之後也需要臨床醫師的協助，胡勝川說，因為臨床醫師才是真正在第一線接觸病患的人，因此他以身作則配合制度，推動急診醫學；一九九四年，台灣灣急診醫學會成立，除了推廣、落實急診醫學各項理念之外，也讓急診醫療界人員有一個與政府溝通的管道；經過各方不懈的努力與政府的協助，一九九八年，急診醫學終於被認定為醫療專科，而急診的軟硬體設施也被納入醫院評鑑範圍。

從北部醫院到了東部的花蓮慈院服務，更為胡勝川打開了新視野，包括找到緊急醫療救護的新目標「雪季醫療」；冬天在合歡山雪季期間，組織醫療團隊上山進駐，讓因發生高山症或意外的遊客能在第一時間接觸到救護資源，不再像過去必須等到救護車或直升機送往山下的醫院。

▲▼花蓮慈濟醫院急診部胡勝川教授獲厚生基金會第32屆醫療奉獻獎「個人醫療奉獻獎」殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

合歡山雪季醫療開始後的最初幾年，胡勝川是靠著個人人脈「拉隊伍」，找同事、找學生、找朋友，所有人都是無酬勞的義務支援，但由於雪季包含春節假期，人力調度困難，尤其除夕夜和大年夜幾乎找不到人上山，有好幾年都是胡勝川在山上鎮守，妻兒也陪他在合歡山吃年夜飯；雖然辛苦，但只要能救人一命，他表示「非常值得，也對得起身為醫師的使命」。

今年74歲的胡勝川，超過三分之二的歲月都奉獻給醫療志業，卸下花蓮慈院急診部主任之後，擔任顧問的他依然是急診第一線的主治醫師，而當年引進的急診制度及緊急醫療救命術，也依然是現今緊急事故發生時重要救命關鍵；現在的他除了努力精進醫療專業技能，更持續推廣急診人文。

這一路走來，胡勝川非常感恩所有為急診醫學奉獻心力的人們；現在許多看來理所當然的事情，比如急診專科、檢傷分類、門禁管制、品質保證、床邊教學、有簽床權責等等，都是「從無到有」，在過去數十年中一點一滴累積起來的，沒有捷徑，只因眾志成城。胡勝川表示，能夠獲獎十分榮幸，誠願中生代、新生代醫療人員能夠一起努力，讓台灣急診環境繼續變得更好。

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