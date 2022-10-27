桃園「三龍聯合市民活動中心」啟用　打造市民「大客廳」

▲桃園「三龍聯合市民活動中心」啟用。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日出席桃園區「三龍聯合市民活動中心啟用典禮」表示，桃園區龍鳳、龍岡及龍安里的人口密度高，截至目前已逾2萬人，因此為滿足在地活動空間和社福據點所需，市府運用桃園區戶政事務所既有建築物增建5、6樓，其中6樓設置「三龍聯合市民活動中心」，提供優質活動空間，打造市民的「大客廳」。

鄭文燦指出，增建的5樓樓地板面積約268坪，為家庭暴力防治中心及桃園區第二家庭服務中心的辦公空間，盼讓弱勢家庭獲得更妥善的照顧。未來家庭服務中心將設置實物銀行，讓中低收入戶等有需要的家庭，能以點數換取生活物資。

另外，6樓樓地板面積約247坪，打造為三龍聯合市民活動中心，滿足居民所需的活動空間。為確保原1至4樓的戶政、地政、衛生所等各項服務品質不受施工影響，特別採用施工難度較高的鋼骨結構，降低對洽公民眾及周邊居民的噪音衝擊。

鄭文燦表示，桃園區「六小龍」包含龍鳳里、龍岡里、龍安里、龍祥里、龍壽里及龍山里，早期欠缺完善的都市計畫，市府加強六小龍地區的各項建設，包含增加市民活動中心、日照中心、公共托育家園、幼兒園、埤塘公園等，未來市府將持續努力，盼讓六小龍地區的生活環境變得更好。