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吳釗燮：無法預知中共侵台時間點　民主國家必須團結

▲▼外交部長吳釗燮本(10)月20日分別接受英國廣播公司(BBC)「Newsnight」 節目主持人Mark Urban及BBC中文新聞網主編張皓宇專訪。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮本月分別接受BBC「Newsnight」 節目及BBC中文新聞網專訪。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近期接受外媒英國廣播公司（BBC）專訪，他表示，雖然中國可能侵台的時間點無法預知，但面對經濟成長放緩及人民對防疫政策不滿等內部壓力，不排除北京當局將加速武力犯台的可能，以外部危機來轉移中國內部不滿情緒。

▲▼外交部長吳釗燮本(10)月20日分別接受英國廣播公司(BBC)「Newsnight」 節目主持人Mark Urban及BBC中文新聞網主編張皓宇專訪。（圖／外交部提供）

吳釗燮在專訪中駁斥中國國家主席習近平在20大發表「台灣是中國的台灣，台灣的未來由中國人決定」、「絕不承諾放棄使用武力」等說法，並指出相關主張對台灣是高度警訊；習近平的言論反映出中國無視國際社會觀感，企圖併吞台灣並片面解決所謂台灣問題。

吳釗燮說，我國致力維持台海現狀，絕不接受「一國兩制」，這不僅是對台灣人民的承諾，也是對國際社會的承諾，北京當局在台海實施大規模軍演，持續升高對台軍事挑釁，並打壓我國參與國際社會，在在證明企圖改變台海現狀的是中國，不是我方。吳強調，台海穩定是區域和平穩定的關鍵，符合各方最大利益，期盼國際社會在亞太區域安全及台灣國際參與等方面繼續支持台灣。

針對中國軍機頻密侵擾我國的防空識別區（ADIZ），吳釗燮指出，我國必須嚴正以對，並做好萬全準備，展現自我防禦的決心與毅力，以有效提升嚇阻能力。吳強調，美國在《台灣關係法》架構下提供台灣防衛性武器，履行對台安全承諾；此外，拜登政府上任以來已6度宣布對台軍售，我國與美國在武器採購及人員協訓等安全議題持續緊密合作，充分證明美國政府高度重視台海安全，並確保台灣擁有足夠防衛能力，以維持台海安全及印太區域的和平穩定與自由開放。

吳釗燮另強調，從全球及區域戰略局勢演變來看，中國威權主義擴張野心已不僅限於台海、東海和南海，更擴及太平洋及印度洋，採取所謂的「珍珠鏈戰略」，使「帶路計畫」沿線國家一一落入中國掌控範圍，因此民主國家陣營必須團結合作，共同捍衛民主價值及確保民主供應鏈的韌性，絶不讓威權體制得逞。

外交部說明，專訪部分內容已於台北時間10月26日晚間在該二頻道及網站播出，廣受國際社會關注與好評，後續BBC將在該公司頻道播出其他專訪內容。

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