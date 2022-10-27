女生住民宿發現浴缸底是透明的！　上下樓梯抬頭全都「看光光」

記者魏有德／綜合報導

吉林延邊一名女子和友人近日前往當地一間民宿居住，進屋後發現浴室的位置在一二樓間的小閣樓，下方正對著樓梯，女子仔細一看才發現，浴缸的底部竟是透明的，正對著下方的樓梯，只要有人上下樓，上方泡澡的人就會「一覽無遺」。

▲女子和友人住民宿，發現浴缸底部是透明的。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

《九派新聞》報導，這間民宿的工作人員回應稱，「這是由設計師專門設計的，一共有好幾種風格，這個就是特色浴缸，它是LOFT的形式，主打的是情侶私密性很好的一個戶型（房型）。」

根據女子拍攝的影片顯示，透過浴缸朝下看，可以清楚地看到樓梯間的景象，也有拍到從下方經過的友人，這也讓女子驚呼，「在這泡澡不全曝光了...居然是個透明的浴缸，還是個露底的浴缸，全曝光啦。」

民宿工作人員表示，該房型是獨門獨戶的，不會涉及到隱私洩露的問題，「一樓是客廳，浴缸是在一樓和二樓中間的樓梯台階上懸著的，此房型有10間，算是我們主推房型的一種。」

影片在微博上傳開後，不少網友紛紛表示，「真會玩」；「我比較在意玻璃會不會碎」；「就算是情侶也挺尷尬的」；「在戶內應該還好」；「怕坐進去裂開掉下去」；「這是防止我泡太久嗎？」。