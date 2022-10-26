快訊／驚悚畫面曝！國道3號自小客失控直衝內線道　180度慘翻

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

國道3號南下39K處、中和土城段今(26日)上午11時許傳出車禍事故，行車紀錄器拍下，當時外線車道一輛白色自小客疑似未注意到左後側有輛貨車，變換車道不慎當場失控滑到內線道，撞上分隔島後車體180度底朝天翻覆。

初步了解，小客車駕駛為龐姓男子(44歲)，當時車上只有他一人，事故發生後肢體擦傷、意識清醒，後續送往土城長庚醫院治療。目前詳細車禍發生原因還有待警方進一步調查釐清。

▼白色自小客疑似變換車道不慎失控。（圖／翻攝路況群@共享路況資訊，下同）