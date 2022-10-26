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26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！2妹也遭殃

▲▼26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！2弟妹也遭殃。（圖／翻攝自抖音）

▲負責駕駛的姊姊蘿拉疑似因疲勞駕駛導致車禍。（圖／翻攝自抖音）

記者王佩翊／編譯

巴西一對知名TikTok雙胞胎網美23日凌晨駕車行駛在高速公路時，疑似因為疲勞駕駛導致自撞翻覆，26歲的姊姊蘿拉（Lara Cleaver Afonso）傷重不治，而雙胞胎妹妹達拉（Dara Cleaver Afonso）與表妹維多利亞（Vitoria Molina Leite da Silva）則分別受到輕重傷。

根據《鏡報》報導，該起事故發生在10月23日凌晨，當時26歲的雙胞胎網美蘿拉與達拉和25歲的表妹維多利亞正準備開車前往拍攝現場工作，然而3人行經聖保羅的一條洲際高速公路時，卻突然在轉彎處翻覆。負責駕駛的蘿拉當場被拋飛車外。

▲▼26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！2弟妹也遭殃。（圖／翻攝自抖音）

▲兩人在TikTok上擁有4.5萬名粉絲。（圖／翻攝自抖音）

蘿拉身上多處骨折，傷勢嚴重，救護人員接獲通報趕往現場後，隨即將她送往聖保羅北部奧林匹亞的一間醫院，然而蘿拉最後仍因搶救無效，不治身亡。當時坐在副駕駛座的達拉則是被送往另一間醫院，並在那裡接受緊急手術，目前仍在院內接受觀察。

所幸坐在後座的25歲表妹維多利亞傷勢較輕，目前已經順利出院。該起車禍的詳細事故原因仍在釐清中，不過警方初步判斷，很有可能是蘿拉疲勞駕駛，不慎在轉彎處打瞌睡，才會發生翻覆事故。

蘿拉與達拉由於姣好的身材與外貌，再加上雙胞胎的特殊身分，在TikTok上擁有超高人氣，並累計超過4.5萬名粉絲。事發後，已有大量粉絲湧入兩人的TikTok帳號哀悼致意，而蘿拉也已經在24日下葬，長眠於家鄉奧林匹亞。

@laraafonso_daraafonso ♬ som original - laraafonso_daraafons

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